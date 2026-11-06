"Nos faltaban más pelis de Lelio": Amparo Noguera recuerda al fallecido director con emotivo testimonio

06 nov. 2026 - 18:27 hrs.

La actriz Amparo Noguera despidió al director chileno Sebastián Lelio, cuyo fallecimiento a los 52 años ocurrió durante este viernes.

Noguera, que trabajó con el cineasta en películas como Una Mujer Fantástica y La Ola, compartió su pesar y recordó la oportunidad que tuvo de formar parte de sus producciones.

"Esta es una noticia muy reciente que tiene muy impresionado, muy afectado y triste al mundo del cine, al mundo de las artes, de la cultura, a muchos actores que tuvieron, me incluyo, la suerte de compartir un set con él", expresó.

Noguera también recordó el reconocimiento que Lelio consiguió con Una Mujer Fantástica, película que obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018.

"Además que todos sabemos que hay un Oscar de por medio que nos dio Sebastián Lelio y que fue una alegría enorme", agregó.

"Tenía un carisma enorme"

En su despedida, la actriz también puso énfasis en la forma en que el director entendía el cine y se relacionaba con quienes trabajaban en sus películas.

"Creo que es un director que hizo lo que hizo en el cine gracias a su amor profundo y su comprensión y su curiosidad enorme por la humanidad. Una persona a la que le gustaba saber del ser humano en sí. Por eso contaba las cosas como las contaba, por eso era tan empático. Era un director que siempre respetó a su equipo de una manera maravillosa que no ocurre siempre. Es un director que estaba realmente involucrado con el equipo entero que trabajaba con él, agradecido", señaló.

"Tenía un carisma enorme. Me acuerdo de que lo último que pude hacer con él fue La Ola, y un papel chiquitito, pero sí las pocas veces que fui a ese set me di cuenta de la fuerza que él manejaba con miles de jóvenes, miles de extras que estaban ahí creyendo en él, y él creyendo en ellos", recordó.

Finalmente, Noguera envió un mensaje de cariño a la familia del director y reiteró cuánto extrañará sus películas.

"Todo mi respeto para siempre, es una pérdida enorme. Mucho cariño a su familia. Lo vamos a extrañar enormemente, nos faltaban más pelis de Lelio, muchas más", concluyó.

Otras reacciones tras la muerte de Sebastián Lelio

La noticia fue comunicada por su pareja, Amalia Kassai, mediante un mensaje compartido en nombre de la familia.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras del espectáculo expresaron sus condolencias. Mariana Di Girolamo escribió: "Lo siento tanto".

José Antonio Raffo también recordó al cineasta: "Todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, sabemos la hermosa persona que fue". Por su parte, Javiera Contador expresó: "Sin palabras.

El actor Francisco Reyes, quien compartió elenco con Lelio en Una Mujer Fantástica, publicó una fotografía junto al director después de ganar el Oscar.

"Con enorme pena me sumo a los abrazos y condolencias a los familiares, compañer@s y amig@s de este sensible y talentoso artista, amado director y juguetón ser humano. Profundamente dolido y golpeado por su súbita partida. Que vivan por siempre sus películas y su memoria", escribió.

La trayectoria de Sebastián Lelio

Sebastián Lelio alcanzó reconocimiento internacional en 2013 con Gloria, película protagonizada por Paulina García, quien obtuvo el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Años después, el director realizó una nueva versión de la historia, titulada Gloria Bell y protagonizada por Julianne Moore.

Su carrera alcanzó uno de sus principales hitos en 2018 con Una Mujer Fantástica, cinta protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes que obtuvo el Oscar, convirtiéndose en el primer y único largometraje chileno en conseguir ese premio.

Al momento de su fallecimiento, el cineasta trabajaba en la adaptación de Poeta chileno, novela del escritor Alejandro Zambra.

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