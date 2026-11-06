¿Lo exigirías?: La particular condición que Raquel Argandoña le puso a Félix Ureta para retomar su relación

06 nov. 2026 - 16:00 hrs.

La reconciliación de Raquel Argandoña y Félix Ureta estuvo acompañada de una serie de condiciones que ambos debieron conversar antes de darse una nueva oportunidad. Así lo reveló la comunicadora, quien sorprendió al detallar las exigencias que estableció para continuar con el romance.

Durante su participación en un programa de Canal 13, la animadora aseguró que atraviesa un buen momento sentimental y destacó las cualidades de su pareja. Sin embargo, también reconoció que existen ciertos acuerdos que considera fundamentales para mantener la relación.

La particular exigencia de Raquel Argandoña a Félix Ureta

Una de las condiciones que más llamó la atención estuvo relacionada con los teléfonos celulares y la privacidad. "Tengo que revisar el celular. Nada de tener clave en los celulares, porque para eso está la confianza", confesó Argandoña, explicando que ninguno de los dos debería mantener contraseñas que impidan revisar sus dispositivos.

Pero esa no fue su única petición. La comunicadora también manifestó que quiere saber dónde está Félix Ureta cuando sale con sus amigos. Según explicó, su preocupación tiene que ver con la delincuencia y los posibles asaltos, aunque reconoció que todavía están conversando para llegar a un acuerdo sobre este punto.

Las 14 condiciones que Félix Ureta también le puso

Las exigencias también fueron de parte del ingeniero, quien le habría presentado a Argandoña una lista de 14 puntos que consideraba importantes para retomar la relación. "Él me leyó la cartilla, 14 puntos, de los cuales, voy a ser muy sincera, en 11 él tenía razón", reconoció la animadora.

Entre los aspectos que Ureta cuestionó estaban su dedicación al trabajo, su preocupación por el dinero y su costumbre de tomar algunas decisiones sin consultarle. Pese a las diferencias, Argandoña aseguró que está dispuesta a mejorar esos aspectos, pues considera que su pareja le entrega tranquilidad y felicidad: "Después de dar una vuelta, es lo mejor que he tenido, entonces no lo quiero perder".

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