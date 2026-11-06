Nuevo vuelo de expulsión: 67 extranjeros dejaron Chile y ya van 2.136 este año

06 nov. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 67 personas extranjeras fueron expulsadas de Chile este viernes, en un nuevo operativo aéreo que tuvo como destinos Bolivia, Ecuador y Colombia.

Con este procedimiento, las expulsiones concretadas durante 2026 llegaron a 2.136, considerando los operativos realizados antes y después del cambio de mando.

El vuelo de expulsados

El traslado se efectuó en un vuelo chárter comercial que llevó a 39 ciudadanos colombianos, 16 ecuatorianos y 12 bolivianos.

Se trata del duodécimo vuelo de expulsión de la actual administración. Desde el 11 de marzo, fecha en que asumió el Gobierno, se han concretado 1.840 procedimientos de este tipo.

¿Por qué fueron expulsadas las personas extranjeras?

Según los antecedentes entregados por el Ejecutivo, el 78% de las expulsiones realizadas durante la actual administración corresponde a personas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

El porcentaje restante está relacionado con distintos delitos, entre ellos asociación ilícita, receptación de vehículos motorizados, robo con intimidación, robo con violencia y tráfico ilícito de drogas o microtráfico.

Durante la presentación de las cifras, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que "durante los cuatro años del gobierno anterior se registraron 23 vuelos de expulsión, solo 23, a un ritmo aproximado de uno cada dos meses. Con el operativo de hoy, el actual gobierno alcanza 12 vuelos en casi ocho meses, triplicando la frecuencia mensual de estas operaciones", sostuvo.

Además, el subsecretario señaló que las expulsiones de 2026 superan las cifras registradas durante los cuatro años anteriores: representan un 99,8% más que en 2022, un 125,9% más que en 2023, un 94,3% más que en 2024 y un 68,7% más que en 2025.

Más de 11 mil extranjeros salieron voluntariamente de Chile

Otro de los antecedentes entregados por las autoridades corresponde a las salidas voluntarias. Entre enero y octubre de este año, 11.625 personas extranjeras dejaron el país por esta vía, frente a las 4.253 registradas durante todo 2025.

Del total, 9.360 corresponden a ciudadanos venezolanos (80,5%), mientras que 1.060 son colombianos (9,1%).

Al sumar las expulsiones y las salidas voluntarias, 13.761 personas extranjeras han abandonado Chile durante 2026.

Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, informó que las fiscalizaciones en terreno aumentaron un 52% respecto del año anterior.

"Hoy día el aumento en salidas voluntarias es abrumador, sobre todo los fines de semana, en donde en promedio, según nos informa la PDI, el fin de semana en donde se acumulan más personas salen alrededor de 80 personas diarias", afirmó.