Papa León XIV llega a Uruguay e inicia sur gira de 12 días por Sudamérica

06 nov. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

A menos de un mes de someterse a una operación en la que le extirparon un tumor canceroso y parte del pulmón derecho, el papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para comenzar una gira de 12 días por Sudamérica.

El pontífice aterrizó en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, donde inició un recorrido que también contempla visitas a Argentina y Perú. Durante el vuelo, conversó con periodistas sobre su estado de salud y aseguró que se encontraba en condiciones de realizar el viaje.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre su salud?

"Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo", comentó. Sin embargo, aseguró que nunca consideró suspenderlo.

"Yo no tenía ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante. Y me alegra mucho poder decir: alabado sea el Señor y gracias a la maravillosa atención médica, hoy estoy aquí y creo que bastante bien", afirmó.

León XIV fue operado el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Tras la intervención, recibió el alta médica el 17 de octubre. Según los médicos citados por el Vaticano, está en condiciones de viajar y no necesita tratamientos adicionales.

Consultado sobre qué consejo daría a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer, respondió: "Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos".

La agenda del papa León XIV en Uruguay

El pontífice permanecerá en Uruguay hasta el domingo 8 de noviembre. Durante esos días tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

Su agenda contempla una ceremonia de bienvenida este viernes en la Plaza Independencia de Montevideo, junto al presidente Yamandú Orsi.

Para el sábado 7 está programado un viaje a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres. Luego regresará a Montevideo para participar en otras actividades y una vigilia en el estadio Centenario.

El domingo 8, en tanto, encabezará una misa en Florida, en la Plaza de la Catedral Basílica. Tras esa actividad, partirá rumbo a Argentina, el segundo país de su recorrido.

Finalmente, León XIV visitará Perú, donde concluirá su gira apostólica por Sudamérica.

La reunión del papa con José Antonio Kast en el Vaticano

Aunque Chile no forma parte de los destinos de esta visita, el pontífice recibió el miércoles 4 de noviembre al Presidente José Antonio Kast en el Vaticano.

El encuentro se produjo durante la gira del mandatario chileno por Europa.

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