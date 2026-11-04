Presidente Kast revela mensaje del papa León XIV: "Ha enviado una gran bendición a cada uno de nuestros compatriotas"

04 nov. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

El papa León XIV envió una bendición a los habitantes de Chile y expresó su cariño por el país durante una reunión que sostuvo este miércoles con el Presidente José Antonio Kast, en el marco de la primera gira del Mandatario por Europa desde que asumió el cargo.

Tras el encuentro, el jefe de Estado destacó el vínculo del pontífice con nuestro país y reveló parte de los mensajes que le transmitió durante la audiencia.

El mensaje del Papa para Chile

"El Santo Padre nos ha manifestado su cariño, aprecio por Chile, país que conoce muy bien, como en su condición de superior de los Agustinos, estuvo en varias ocasiones en Chile, en Santiago, en Concepción, San Pedro de la Paz, San Fernando", señaló Kast.

El Presidente también dio cuenta de las preocupaciones que el líder de la iglesia católica compartió durante la reunión, entre ellas los conflictos internacionales, la familia y la disminución de la natalidad.

"Ha sido una muy buena reunión que he podido tener de manera personal, y también junto con la delegación que me acompaña, que representa a los tres poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial", comentó.

En esa línea, agregó que el papa expresó "su preocupación por la paz, no solamente la paz entre los países hermanos, sino que la paz en distintos lugares del mundo. Ha manifestado también su interés por la familia, por la natalidad, que está siendo cada vez más difícil en las distintas naciones. Y ha enviado una gran bendición a cada uno de nuestros compatriotas".