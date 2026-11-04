Cierran banco en Paraguay y congelan cuentas de clientes: ¿Cuál fue el motivo de la medida?

04 nov. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank, un banco digital que, según sus propias cifras, tiene 3 millones de clientes, lo que equivale a cerca del 60% de la población adulta del país.

La decisión, adoptada por unanimidad por el directorio del BCP mediante una resolución del 2 de noviembre de 2026, se conoció en la madrugada de este martes y derivó en el cierre total de los servicios de la entidad.

¿Qué motivó la medida?

Según informó la BBC, el organismo inició un procedimiento de resolución del banco tras constatar que su índice de solvencia estaba por debajo del 50% del mínimo requerido.

La medida dejó inactivas la aplicación y las tarjetas, y congeló tanto los ahorros de clientes particulares como los fondos del Estado y de jubilados. Según los reportes, Ueno gestionaba más de US$800 millones de dinero público.

Clientes sin acceso a su dinero

Muchos usuarios intentaron entrar de forma masiva a la aplicación, pero no pudieron ver su saldo. Quienes acudieron a las sucursales, según los reportes, se fueron sin respuestas y sin dinero.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre ahorros de hasta 228 millones de guaraníes por persona, unos US$38.200.

Los clientes con montos superiores deberán esperar al balance definitivo que elabore la Superintendencia de Bancos. El Banco Central no garantizó que todos los afectados puedan recuperar todos sus fondos.

Medios paraguayos informaron de la detención de varios directivos de Ueno, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez. Además, la intervención generó polémica porque el actual presidente del BCP, Carlos Carvallo, fue antes jefe ejecutivo de Ueno Bank, lo que algunas voces críticas calificaron de conflicto de intereses.

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