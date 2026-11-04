Emiten alerta de seguridad para conocido modelo de vehículo: Falla puede causar retraso en despliegue de airbag

04 nov. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó una alerta de seguridad que afecta a los vehículos Jeep Grand Cherokee comercializados en el país entre febrero de 2023 y octubre de 2026.

Los detalles de la falla

El motivo es un posible defecto en el Módulo de Control de Retención de Ocupantes (ORC), que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

En específico, el módulo ORC puede haber sido fabricado con un software que provoca fallos transitorios en el sensor de presión del airbag de las puertas. Esa condición puede mantenerse activa durante toda la vida útil del sensor.

¿Qué riesgo implica?

La falla puede causar un retraso en el despliegue del airbag lateral (SAB). Ese retraso podría reducir la protección de los ocupantes delanteros en ciertos tipos de accidentes y, con ello, aumentar el riesgo de lesiones.

Conforme a lo reportado por las empresas, hasta la fecha no se han registrado accidentes causados por esta falla en Chile.

¿Cómo se solucionará?

De forma preventiva, la compañía reprogramará y actualizará el software del módulo de retención de ocupantes (ORC). La reparación tiene una duración aproximada de hasta 30 minutos y no tiene costo para los consumidores afectados.

Los dueños de un Jeep Grand Cherokee comercializado en el período señalado deben estar atentos a las comunicaciones de la marca y de Sernac para coordinar la actualización del software.

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