Presidente Kast se reúne con el papa León XIV durante su gira presidencial por Europa

04 nov. 2026 - 06:36 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast se reunió finalmente este miércoles con el papa León XIV, en el marco de su primera gira presidencial por Europa, que comenzó el lunes con una visita de trabajo a España y continuó con una serie de encuentros diplomáticos en Italia.

Durante el encuentro con el papa León XIV, Kast le hizo entrega de una Virgen del Carmen, que corresponde a una donación y que fue restaurada por el área de Patrimonio de La Moneda.

Además, el Mandatario le regaló un ejemplar del libro La Edad Media en Chile, del padre Gabriel Guarda.

La agenda de Kast en España

La cita con el pontífice se suma a las actividades que el Mandatario ha desarrollado en el viejo continente, acompañado por la Primera Dama, Pía Adriasola, y una delegación oficial.

La gira comenzó el lunes con una visita de trabajo a España. Durante su primera jornada, el Presidente tenía contemplada una reunión con Santiago Abascal, presidente de VOX y candidato a la Presidencia del Gobierno español.

Al día siguiente, el martes, Kast se reunió en Madrid con el rey Felipe VI, en el marco de la primera gira que realiza por Europa desde que asumió como Mandatario.

Reuniones con Giorgia Meloni y gestos protocolares

La agenda presidencial continuó el mismo martes en Roma, donde José Antonio Kast sostuvo un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantiene una estrecha relación política.

Durante las distintas reuniones también hubo espacio para los gestos protocolares. El Presidente obsequió vinos chilenos al rey Felipe VI y al mandatario italiano, Sergio Mattarella.

En tanto, a la reina Letizia y a Giorgia Meloni les entregó collares de lapislázuli como regalo.