Se viene el calor en Santiago: Pronostican jornada con temperaturas que llegarían a los 32 grados

04 nov. 2026 - 05:16 hrs.

¿Qué pasó?

Después de varias jornadas marcadas por la inestabilidad atmosférica, las precipitaciones y la caída de granizos, Santiago se prepara para un importante aumento de las temperaturas durante los próximos días.

Así lo adelantó el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, quien afirmó que los termómetros comenzarán a subir durante esta semana y el domingo se perfila como la jornada más cálida, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 °C en algunos sectores de la capital.

¿Cuándo subirá la temperatura en Santiago?

Según explicó Sepúlveda, durante el jueves y viernes se esperan temperaturas máximas cercanas a los 25 °C en Santiago, valores que se encuentran dentro del promedio para noviembre.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar durante el fin de semana. Para el sábado se proyectan máximas de entre 28 y 29 grados, dando paso a una jornada todavía más cálida el domingo.

En ese sentido, el periodista adelantó que el domingo podría registrarse la primera jornada con temperaturas superiores a 30 °C en el centro de Santiago durante esta primavera.

"El domingo tendríamos la primera jornada de 30 grados", señaló, destacando que en algunos sectores de la capital los termómetros incluso podrían superar esa marca y acercarse a los 32 °C.

Sepúlveda explicó que "el domingo sería el día más cálido de esta seguidilla". Además, advirtió que el escenario para el lunes todavía se observa inestable y podría presentar novedades.

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