Revés para Trump en EEUU: Demócratas se encaminan a recuperar la Cámara de Representantes y buscan arrebatar también el Senado

04 nov. 2026 - 00:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido Demócrata logró un importante avance en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, luego de que proyecciones de medios internacionales apuntan a que consiguió arrebatarles a los republicanos el control de la Cámara de Representantes mientras continúa el conteo de votos.

Los resultados parciales también dejaron triunfos para la oposición en la disputa por el Senado, aunque todavía no se define qué partido tendrá el control de la Cámara Alta. El escenario representa un revés para el presidente Donald Trump, quien podría enfrentar un Congreso con mayoría demócrata durante la segunda mitad de su mandato.

Demócratas se encaminan a recuperar el control de la Cámara de Representantes

Las proyecciones de los medios internacionales como CNN, NBC News y The Washington Post apuntaron a que los demócratas consiguieron la mayoría en la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. En particular, NBC estimó que el partido obtendría al menos 244 escaños.

De acuerdo con las proyecciones, los demócratas lograron imponerse en distritos que estaban en manos republicanas, entre ellos el distrito 11 de Carolina del Norte, el 8 de Pensilvania y el 7 de Nueva Jersey. Estos triunfos, junto con la posibilidad de conservar sus propios escaños, les permitirían recuperar el control de la Cámara Baja.

Antes de las elecciones, los republicanos tenían una estrecha mayoría en esa corporación, con 219 representantes frente a 214 demócratas, además de dos vacantes.

Demócratas también logran triunfos en la disputa por el Senado

La oposición también consiguió victorias en las elecciones para el Senado, donde se renovaron 35 de los 100 escaños que integran la Cámara Alta.

Uno de los resultados más importantes fue el triunfo del demócrata Roy Cooper en Carolina del Norte, quien consiguió arrebatarle un escaño a los republicanos. A esto se sumó la reelección del senador Jon Ossoff en Georgia, quien logró mantener su puesto.

Los demócratas necesitaban sumar cuatro escaños para conseguir el control del Senado, actualmente en manos republicanas. Por ello, pese a los primeros resultados favorables, la disputa seguía abierta durante el conteo.

Trump anticipa que podría convertirse en "Mr. Veto"

Las elecciones de medio mandato son consideradas un veredicto sobre la gestión del presidente de Estados Unidos, ya que se realizan a mitad de su periodo y permiten renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, parte del Senado y distintas gobernaciones estatales.

En caso de que los demócratas consigan el control del Congreso, la oposición buscaría impulsar investigaciones contra Trump, su administración y su familia, además de intentar bloquear algunos de sus nombramientos y decisiones.

Frente a ese escenario, el mandatario aseguró que está dispuesto a convertirse en "Mr. Veto" y bloquear las iniciativas legislativas que presente un Congreso opositor, lo que podría aumentar las tensiones políticas en Washington.

Los resultados definitivos podrían tardar varios días en conocerse, debido a que todavía quedan contiendas ajustadas y votos pendientes de contabilizar.

Todo sobre Estados Unidos