EXCLUSIVO | Detienen a dos militares bolivianos en territorio chileno: investigan posible espionaje y contrabando de autos robados

03 nov. 2026 - 10:03 hrs.

Un teniente y un subteniente del Ejército boliviano fueron sorprendidos durante un patrullaje preventivo en el Salar de Coipasa, en la zona fronteriza de Colchane. Ambos permanecen detenidos y durante la mañana de este martes enfrentarán su control de detención. El procedimiento fue confirmado por la Fiscalía Regional de Iquique.

Un inédito procedimiento se registró durante la madrugada de este lunes en la frontera de la región de Tarapacá. Dos uniformados bolivianos, un teniente y un subteniente, fueron aprehendidos por personal chileno tras ser sorprendidos al interior de territorio nacional, en las inmediaciones del Salar de Coipasa, comuna de Colchane. La detención fue confirmada por la Fiscalía Regional de Iquique.

El operativo se desarrolló durante un patrullaje preventivo encabezado por efectivos del Ejército de Chile, junto a un equipo multidisciplinario de Carabineros que incluía especialistas del OS7.

Las diligencias buscaban verificar la presencia de un camión con encargo por robo vigente en nuestro país, que presuntamente intentaba abandonar Chile a través de pasos fronterizos no habilitados. Se trata de un sector habitualmente utilizado para el contrabando y el tránsito ilegal de vehículos entre ambos países.

Fue en medio de este procedimiento que los funcionarios detectaron a los dos oficiales extranjeros dentro del territorio nacional, concretando su detención.

Actualmente, ambos permanecen bajo custodia en la comuna de Colchane y durante este martes pasarán a control de detención.

Entre las líneas investigativas se contempla un eventual delito de espionaje, a raíz del ingreso de los militares extranjeros a Chile, además de una posible vinculación con el contrabando del vehículo que era buscado por las autoridades.

El caso vuelve a poner atención sobre la seguridad en la frontera norte, particularmente en el Salar de Coipasa, un punto estratégico donde son habituales los ingresos por pasos clandestinos y las operaciones asociadas al tráfico ilegal de vehículos.