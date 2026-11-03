Lluvias derribaron muro perimetral del Cementerio de Lota: "Se han descubierto también algunas tumbas"

03 nov. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a la región del Biobío provocaron el colapso de parte del cierre perimetral del Cementerio de Lota, dejando al descubierto tumbas y generando preocupación por las condiciones sanitarias y de seguridad del recinto.

La emergencia también afectó el muro de una vivienda colindante, cuyo propietario ha debido instalar lonas para evitar que el agua y los escombros sigan ingresando a su propiedad.

El problema se produjo en un sector donde el terreno fue rellenado para ampliar el espacio del cementerio. Según explicó Oliver Vidal, vecino del lugar, la acumulación de tierra y materiales, sumada a la falta de sistemas adecuados para evacuar las aguas lluvias, terminó provocando el desplazamiento del terreno y el derrumbe de ambos cierres perimetrales.

Alcalde advierte que recursos aprobados no son suficientes

Hasta el lugar llegó el alcalde de Lota, Jaime Vázquez, quien reconoció que el recinto presenta problemas de infraestructura que van más allá del tramo que colapsó.

La autoridad explicó que el cementerio tiene 141 años de historia y que buena parte de su cierre perimetral presenta fisuras y dificultades para evacuar las aguas lluvias.

"Esto es una situación sin duda de urgencia comunal en nuestra comuna de Lota. Lamentablemente. Esto es un cementerio que tiene 141 años de historia. Y con esta situación que tenemos del muro que lamentablemente cayó, como decía José Antonio, que se han descubierto también algunas tumbas. Es una situación también de riesgo sanitario que nosotros tuvimos que abordar lo más rápido posible", señaló.

"Tenemos una situación supercompleja"

En cuanto a los recursos disponibles, el jefe comunal confirmó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) aprobó cerca de 53 millones de pesos para reconstruir aproximadamente 15 metros del cierre perimetral, en el sector que afecta directamente a la familia de Oliver Vidal.

Sin embargo, Vázquez advirtió que ese financiamiento no permite resolver el problema estructural del recinto.

"Con esto arreglaríamos solo un tramo de 15 metros que afecta directamente a la familia de don Oliver. Pero gran parte del muro del cementerio tiene fisuras, está con problemas de evacuación de agua, ha cambiado el clima en los últimos años, tenemos una situación supercompleja", sostuvo.

Por lo mismo, el municipio está solicitando una intervención mayor, que contemple al menos 50 metros de muro, debido a que existen otros sectores comprometidos.

"Yo quiero decirlo con todas sus letras. Creo necesario que hacer una intervención mayor. Nosotros estábamos solicitando hacer una intervención mayor en este cementerio, estábamos hablando de una intervención a lo menos de un tramo de 50 metros que tiene fisura", agregó.

Municipio espera iniciar las obras durante esta semana

El alcalde explicó que el municipio ha tenido que realizar trabajos provisorios para enfrentar la emergencia, entre ellos el retiro de tierra y la instalación de lonas para cubrir el sector afectado. También recordó que la autoridad sanitaria había establecido un plazo de 20 días para intervenir, en el contexto de un sumario sanitario relacionado con las condiciones del recinto.

Respecto de las próximas medidas, Vázquez indicó que durante esta semana esperan dejar resueltos los procedimientos administrativos para iniciar las obras. Además, planteó que la reconstrucción debe considerar un sistema adecuado de evacuación de aguas lluvias, de manera que el problema no vuelva a repetirse.

"Yo obviamente con todas las condicionantes que permitan la evacuación de aguas como corresponde. Que deben ser además canalizadas, porque porque son aguas en el cementerio que pueden llegar a las casas. Y obviamente, toda la situación de absorción. Finalmente, lo que genera es un riesgo inminente desde el punto de vista sanitario para las familias que viven en el lugar", afirmó.