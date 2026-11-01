Video evidencia magnitud del ataque: Noche de horror en fiesta de Halloween tras balacera que dejó un fallecido y cuatro heridos

01 nov. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una celebración de Halloween en San Pedro de la Paz, región del Biobío, se convirtió en una noche de horror luego de que un desconocido realizara una balacera que dejó un joven fallecido y otros cuatro heridos de gravedad.

Noche de horror en fiesta de Halloween

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza, explicó que los hechos ocurrieron entre las 03:30 y las 04:00 de la madrugada en una sede vecinal donde se desarrollaba el festejo.

Durante esos momentos, llegó hasta el lugar un vehículo desde el que se bajó un sujeto que comenzó a disparar en reiteradas ocasiones contra quienes estaban celebrando, alcanzando a las cinco víctimas.

Lamentablemente, un joven de 21 años falleció en un Cesfam cercano, mientras que los otros cuatro heridos se mantienen internados "muy graves" en el Hospital Regional de Concepción.

El reportero de Mega indicó que el móvil sigue en investigación; sin embargo, "algunos testigos señalan que el sujeto habría preguntado por alguien y luego comenzó a realizar estos disparos de manera injustificada".

El Ministerio Público dispuso que el Labocar y el OS-9 de Carabineros quedaran a cargo de la investigación, institución que informó sobre el hallazgo de un arma de fuego en el sector que "tendrá que ser periciada y ver la vinculación con este ataque".

Video evidencia la magnitud de la balacera

Meganoticias tuvo acceso a un video de una cámara de seguridad del sector, que, si bien no muestra el momento del ataque, sí permite escuchar al menos unos siete disparos que sirven para dimensionar la magnitud de la balacera.

Pese a que no se descartan más involucrados, por ahora las autoridades policiales continúan en la búsqueda de un tirador, el cual transformó en una noche de terror a la fiesta de Halloween que había sido promocionada por redes sociales entre los vecinos.

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