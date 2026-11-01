Temblor en el norte de Chile: Este fue el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 15:42 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 49 km al suroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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