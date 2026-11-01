"Tienen ingenio": Dueños de "Toma VIP" de Pucón evitaban fiscalización con ruedas para que viviendas parecieran casas rodantes

01 nov. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, la Corte Suprema ratificó la demolición de la "Toma VIP" del lago Villarrica en la comuna de Pucón, ya que las viviendas que no cuentan con permisos legales están ubicadas en el humedal protegido del delta del río Trancura.

Ordenan demolición de "Toma VIP" de Pucón

A raíz de esta situación, la corresponsal de Meganoticias en la región de La Araucanía, Natalia Farías, conversó con Jimena Sanhueza, integrante del Movimiento Ambiental Intercultural (MAI), quien logró llevar el tema a tribunales junto a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón.

"El tema de señalar que es una 'Toma VIP' es porque ellos se toman la franja fiscal", aclaró respecto a la denominación de las construcciones que, según sus dueños, están en un terreno privado.

Además, sostuvo que los propietarios intentan revertir la "declaración de humedal" porque "quieren seguir construyendo. En el año 99, en ese lugar quisieron construir 1.580 departamentos. Sí han hecho muchas intervenciones que se han denunciado todas; ellos tienen muchas infracciones en ese sentido".

Pese a todo esto, Sanhueza indicó que las viviendas no solo están en riesgo de inundación por lluvias, sino que "el peligro radica en caso de erupción volcánica".

"¿Quién se hace cargo de que a alguien le pase algo en caso de una erupción volcánica? O sea, obviamente el DOM tiene una responsabilidad y por eso también señala que es inhabitable e irregularizable; por ende, va la demolición", añadió sobre la orden del máximo tribunal del país.

En cuanto al tema ambiental, la entrevistada explicó que estas propiedades afectan al ecosistema del lago Villarrica, que ya está muy contaminado, debido a las "descargas de sus fosas sépticas (...) es un contaminante y que está definido dentro del plan de descontaminación".

"Tienen ingenio"

Sanhueza contó que los dueños del terreno tienen permiso para 10 sitios de casas rodantes, por lo que "cuando empezaron con las primeras (casas), eran chiquititas, pero además, como estaban en altura, les ponían ruedas emulando una casa rodante" para evitar las fiscalizaciones.

"Tienen ingenio", cuestionó entre risas respecto a la insólita forma en que lograban burlar a la autoridad.

A esto agregó que, pese a las múltiples denuncias, los propietarios recurrentemente intervienen el humedal con drenajes o extrayendo áridos para rellenar el terreno. "Como no hay un acceso y uno tiene que encontrarlos in situ haciendo la acción, es complejo (realizar) la denuncia", lamentó.

Finalmente, Jimena Sanhuez explicó que, tras la orden de la Corte Suprema, "ellos en forma voluntaria dicen que en 45 días van a sacar todas esas construcciones" que darían fin a la "Toma VIP" de Pucón.

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