Corte Suprema confirma orden de demoler construcciones ubicadas en humedal a orilla del lago Villarrica

29 oct. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó la sentencia que respalda la decisión de la Municipalidad de Pucón de ordenar la demolición de una serie de construcciones emplazadas en el sector del Delta del Trancura, a orillas del lago Villarrica.

El caso surgió tras una denuncia ciudadana por edificaciones irregulares, calificadas como "tomas VIP", en las cercanías del humedal. La situación abrió un debate sobre la fiscalización de construcciones y el resguardo ambiental en la comuna.

Suprema confirmó fallo de la Corte de Apelaciones

Según informó el municipio, la Dirección de Obras Municipales denunció a José Miguel Calvo Puig ante el Juzgado de Policía Local por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La municipalidad señaló que se detectaron obras sin los permisos correspondientes y sin la debida delimitación del Bien Nacional de Uso Público. El 9 de octubre de 2025, un decreto alcaldicio declaró las construcciones inhábiles y ordenó demoler más de 800 metros cuadrados.

El propietario presentó un recurso para impedir esta decisión, pero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco, con costas. Posteriormente, el asunto llegó a la Corte Suprema, que confirmó la resolución este jueves.

"Estamos muy contentos"

El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, valoró el pronunciamiento del máximo tribunal, apuntando a que se debe "resguardar y proteger el mayor patrimonio que tiene la comuna, que son sus recursos naturales, en especial cuando estamos hablando de humedales".

"Poder resguardar el humedal Delta del Trancura significa poder cuidar y pensar en el futuro, cuidando nuestros recursos naturales y logrando la preservación y el cuidado medioambiental", insistió.

"Estamos muy contentos con la resolución de la Corte Suprema, que le da mucho sentido a lo que planteó el municipio desde el primer momento respecto a la determinación de sacar de ese lugar aquellas viviendas que estaban generando una afectación a nuestro medioambiente", concluyó.

"No corresponde hablar de 'una toma'"

Por su parte, Bernardita Hiriart, abogada de los propietarios, comunicó que sus representados retirarán las instalaciones en los próximos días, explicando que el proceso contempla desconexión, desmontaje, carga y traslado, ya que se trata de "cabañas modulares".

La representante indicó que el retiro de estos inmuebles se realizará en un plazo máximo de 45 días y que estas acciones ya fueron informadas al municipio. Añadió que los propietarios mantendrán las medidas de cuidado y seguridad del predio durante el proceso.

Hiriart también recalcó que, según los propietarios, el terreno es privado y les pertenece desde 1996. "En ninguna circunstancia corresponde hablar de 'una toma'", afirmó, descartando además que exista un proyecto inmobiliario o comercial.

Como antecedente, sostuvo que hace siete años el sector era utilizado como basural y que sus representados impulsaron iniciativas para proteger el ecosistema del Delta del Trancura.

Todo sobre Pucón