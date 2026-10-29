Aviso por tormentas eléctricas en 11 regiones de Chile: Fenómeno podría extenderse hasta este sábado

29 oct. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene avisos por probables tormentas eléctricas que afectan a 11 regiones del país, aunque con vigencias y zonas distintas.

Según lo informado por el organismo, el fenómeno podría extenderse hasta este sábado 31 de octubre en algunas regiones, lo que coincide con el feriado y la celebración de Halloween.

Tormentas en el norte del país

El primer aviso está vigente en el norte y va desde la tarde del miércoles 28 (ayer) hasta la noche del jueves 29 de octubre:

Arica y Parinacota: Pampa y precordillera.

Tarapacá: Cordillera de la Costa, pampa, precordillera y Cordillera.

Antofagasta: Cordillera de la Costa, pampa, precordillera occidental, precordillera del Alto Loa, precordillera del Salar y Cordillera.

Atacama: Precordillera y Cordillera.

¿Qué ocurre en el centro sur de Chile?

El segundo aviso rige desde la tarde del jueves 29 hasta la noche del sábado 31 de octubre en las siguientes zonas del territorio nacional:

Coquimbo: Precordillera, valles precordilleranos y Cordillera.

Valparaíso: Precordillera, valles precordilleranos y Cordillera.

Metropolitana: Valle, precordillera y Cordillera.

O’Higgins: Valle, precordillera y Cordillera.

Maule: Valle, precordillera y Cordillera.

Ñuble: Valle, precordillera y Cordillera.

Biobío: Valle, precordillera y Cordillera.

Dado que se trata de una actualización, la DMC podría seguir modificando los avisos, por lo que se recomienda revisar sus canales oficiales para conocer los cambios.

Alerta por tormentas en el norte solo para este jueves

Por otra parte, la misma DMC publicó una alerta meteorológica por el mismo evento, pero solo hasta la noche de este jueves 29 de octubre.

El organismo destacó que las zonas afectadas son las siguientes:

Cordillera sur Antofagasta-Cordillera y Precordillera Atacama

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