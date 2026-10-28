Chileno iba a bordo de uno de los trenes que chocaron en España: Sobrevivió al accidente

28 oct. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se confirmó que un compatriota iba a bordo de uno de los trenes que chocaron en horas de la mañana en la localidad de Toledo, España.

Chileno iba a bordo de uno de los trenes

Según lo informado esta noche en Meganoticias Prime por el editor del área Internacional de Mega, Pablo Cuéllar, el pasajero chileno sobrevivió al accidente, aunque no se ha revelado su identidad.

"Hay un chileno que iba viajando en estos trenes. Afortunadamente no está fallecido y resultó ileso de esta colisión", sostuvo el periodista.

Dicho esto, señaló que "se han contactado las autoridades del Gobierno chileno y me han confirmado de que existe esta persona y que él mismo ha querido no revelar su identidad porque está muy conmocionado y prefiere resguardarse".

Por el momento, se desconoce si el compatriota afectado era turista o si permanecía viviendo en España.

Más de 60 fallecidos por el choque de trenes

El último reporte oficial indica que hay al menos 64 personas fallecidas por la colisión de los dos trenes en España.

Sin embargo, las autoridades han dejado en claro que es probable que la cifra vaya aumentando con el paso de las horas, debido a la gran cantidad de pasajeros que se encuentra en estado de gravedad.

Ante esto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó que "toda España está de luto", recordando el accidente ferroviario de enero pasado, donde hubo 46 víctimas fatales.

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