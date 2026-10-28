Recuperan 135 celulares robados en local comercial del Persa Bío Bío: Vendedor fue detenido por receptación

28 oct. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros recuperó 135 teléfonos celulares desde un local comercial en el Persa Bío Bío, en la comuna de Santiago, y detuvo a un hombre por receptación. Varios equipos tenían alertas de robo o bloqueo.

Denuncia de víctima permitió la recuperación de los celulares

El procedimiento comenzó por la denuncia de una víctima, quien concurrió hasta la Cuarta Comisaría de Santiago tras el robo de su teléfono celular.

"Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), a través de las diligencias investigativas, logra dar con la georreferenciación del celular mediante GPS", señaló la mayor Carola Sepúlveda.

Carabineros

El sistema de posicionamiento permitió ubicar el teléfono en calle Placer, en donde se emplaza el Persa Bío Bío, en pleno Barrio Franklin.

Una vez que los efectivos policiales llegaron al lugar, fiscalizaron a un hombre que exhibía distintos celulares para su venta. En total, eran 135 aparatos, incluido el de la víctima que denunció el hecho.

Carabineros

"Se entrevistaron con la persona que trabajaba en el local, quien no pudo acreditar la procedencia de todos los celulares que mantenía", indicó Sepúlveda.

Trabajador fue detenido

"Se procedió a la detención del sujeto y a la recuperación de todos los teléfonos celulares y, de momento, llevamos entregados dos celulares de todos los recuperados", agregó.

El detenido fue identificado con las iniciales J.E.B.C., de nacionalidad colombiana y sin antecedentes policiales, de acuerdo con la información entregada por Carabineros.

En otro procedimiento en el mismo sector, personal policial identificó a un chileno de 28 años como presunto autor del robo por sorpresa de un celular desde un vehículo detenido en un semáforo.