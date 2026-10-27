Perdió casi $10 mil millones en 2025: ¿Cuándo cerrará y qué pasará con los alumnos de la Universidad Tecnológica INACAP?

27 oct. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Educación Superior, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, con un total de $9.935.867.000, fue la institución que registró las mayores pérdidas en el año 2025.

Dicho déficit es un reflejo de la situación que vive la universidad, la que, debido a esto mismo y a un enfoque en la educación técnico-profesional, se encuentra en medio de un "plan de cierre programado" con el cual dejará de existir definitivamente.

¿Cuándo cerrará la Universidad Tecnológica INACAP?

Fue en el año 2021 cuando la universidad anunció oficialmente su cierre al Ministerio de Educación (Mineduc), quien cursó el 8 de marzo de 2022 el decreto que canceló la personalidad jurídica y revocó el reconocimiento oficial de la institución.

En el decreto (ver aquí) se dejó constancia de que la Universidad Tecnológica de Chile INACAP "informa dar inicio a un proceso de cierre programado voluntario de la institución, y descontinuar la matrícula de estudiantes nuevos, a partir del año 2021, para todos sus programas de estudios y sedes vigentes".

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Dentro de otras razones, se indicó que "la solicitud de cierre se funda en la decisión de focalizarse prioritariamente en la educación técnico-profesional y en la capacitación, por lo que concentrará sus recursos y esfuerzos en llevar adelante el desafío de relevar la educación técnico-profesional".

En cuanto a su cierre, en el decreto también se indica que "la universidad plantea como fecha máxima de cierre definitivo en diciembre de 2030 (2027 más 3 años), fecha en la que terminaría el plazo para que los alumnos egresados en 2027 completen su proceso de titulación".

Fuentes de Meganoticias.cl indicaron que dicha fecha de cierre a finales de 2030 continúa vigente, dando tiempo suficiente para que los alumnos que se matricularon antes de 2021 puedan completar todos sus estudios y titulación.

¿INACAP cerrará completamente sus puertas?

Cabe destacar que el cierre programado solo afecta a la "Universidad Tecnológica de Chile", pero que tanto el Centro de Formación Técnica (CFT) como el Instituto Profesional (IP) INACAP seguirán operando con normalidad.

De hecho, el CFT e IP se fusionaron en enero de este año, "integrando su trayectoria, sello de calidad y experiencia en un proyecto único que fortalece nuestra oferta académica y nos proyecta con mayor solidez".

La entidad que goza de la máxima acreditación calidad sostuvo que la fusión "tiene por objetivo asegurar el despliegue óptimo de nuestro Modelo Educativo Técnico Profesional, facilitando a los estudiantes la articulación entre carreras técnicas y profesionales, que serán dictadas por una única institución".

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