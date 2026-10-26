Inmobiliaria quiebra y edificio de 40 departamentos en Vitacura sale a remate

26 oct. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un edificio residencial que alcanzó cerca del 90% de avance quedó paralizado tras la quiebra de la inmobiliaria a cargo y ahora saldrá a remate por casi US$ 25 millones.

El inmueble se ubica en Francisco de Riveros 4550, en el cotizado sector de Jardín del Este, en Vitacura.

Las características del edificio

La construcción tiene cinco pisos, tres niveles subterráneos y 40 departamentos. El remate estará a cargo de Tattersall, que fijó un precio mínimo de UF 594.500, equivalente a unos US$24,8 millones.

“El edificio tiene cerca de un 90% de avance informado (...). El interés ha sido inmenso (...), recibimos llamados y consultas prácticamente todos los días”, señaló Víctor Ovalle, gerente de Tattersall Propiedades.

El precio del remate

El monto mínimo incluye los departamentos, estacionamientos y bodegas. Si se distribuye entre las 40 unidades, equivale a unas UF14.900 por departamento.

“Edificios así de completos y avanzados salen poco al mercado, y menos en esta comuna, por lo que esperamos un remate competitivo”, agregó Ovalle.

La quiebra de la inmobiliaria

El proyecto estaba a cargo de la Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros SpA, cuya liquidación fue decretada en abril pasado. Antes de esa resolución, la empresa había solicitado acogerse a un procedimiento de reorganización para terminar las obras y obtener los permisos administrativos pendientes.

La compañía registraba pasivos por más de $22.175 millones y propuso pagar el 100% de los créditos. Para completar la construcción, estimó que requería cerca de UF 155.000, monto que, según lo informado, sería aportado por la constructora a cargo del proyecto. Además, sus accionistas se comprometieron a aportar UF 35.000 directamente a la línea de construcción.

La empresa sostuvo que su propuesta permitiría evitar los perjuicios de una liquidación forzosa y proteger los derechos de quienes habían firmado promesas de compraventa.

Sin embargo, Banco Consorcio, que representaba el 73% del pasivo con derecho a voto, rechazó la reorganización. Tras esa decisión, el tribunal decretó la liquidación de la firma y el edificio quedó en proceso de remate.