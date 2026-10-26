Encuentran restos humanos enterrados en una toma de Puente Alto

26 oct. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía confirmaron el hallazgo de restos humanos al interior de una toma en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

La investigación, que se extiende por más de tres meses, surgió por la supuesta presencia de una organización criminal en el sector. En el operativo participaron retroexcavadoras para remover la tierra y dar con los restos humanos.

Se desconoce la identidad de la víctima

El fiscal jefe subrogante de la Fiscalía Supraterritorial, Marcelo Vargas, señaló que las diligencias permitieron "confirmar que efectivamente hay restos humanos en el lugar donde estamos efectuando estas excavaciones".

Respecto a la fecha de muerte, el persecutor indicó que la persona habría muerto hace varios meses. Sin embargo, reservó información sobre su identidad y sexo por tratarse de materias aún en investigación.

Vargas confirmó que se trabaja en la hipótesis de crimen organizado y explicó que no entregará mayores detalles para evitar que "se puedan frustrar otras diligencias”. La causa de muerte, en tanto, todavía está siendo determinada por los peritos.

El fiscal también precisó que el sitio corresponde a un loteo irregular y que aún no se ha establecido quiénes son los propietarios del domicilio. Sobre la posibilidad de que la investigación se iniciara por llamados anónimos, dijo que no podía confirmarlo ni descartarlo.

Sitio del suceso ya había sido objeto de otras investigaciones

Por su parte, el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIP Antisecuestro, señaló que el sitio del suceso ya había sido abordado en investigaciones anteriores, ya que sería un sector en donde una organización criminal habría ejercido control territorial.

El prefecto agregó que durante la jornada se registraron varios domicilios, tanto en ese sector como en otros puntos de la Región Metropolitana. Estas diligencias, indicó, permitieron reunir información y evidencia para llegar al lugar del hallazgo.