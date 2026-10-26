"Es imposible reconocer el resultado": Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las elecciones tras perder ante Lula

26 oct. 2026 - 00:38 hrs.

¿Qué pasó?

El conservador Flávio Bolsonaro dijo este domingo que pedirá la anulación de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, tras perder frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es imposible reconocer el resultado" y "voy a pedir la anulación de estas elecciones", dijo en Brasilia el senador, quien se arremetió contra la extensión de dos horas del horario de apertura de los centros de votación, una situación que benefició a Lula según el bolsonarismo.

"Hubo una ruptura total de la isonomía entre brasileños" en el país, agregó Flávio Bolsonaro.

Un juez del supremo brasileño ordenó el domingo que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas más de lo previsto, después de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en algunas ciudades como Sao Paulo y Salvador (noreste).

Bolsonaro también pidió esa prórroga en otros municipios debido a "intensas lluvias".

La longevidad de Lula

Antes incluso de esta reelección, Lula, el primer presidente obrero de Brasil, ya ostentaba un récord: ningún presidente elegido democráticamente ha gobernado el país durante tanto tiempo.

Quien ya es uno de los dirigentes más longevos del mundo tendrá 85 años al término de su nuevo mandato en 2030 y habrá acumulado así 16 años en el poder, tras un primer período en la presidencia de 2003 a 2010. Pero la campaña mostró hasta qué punto el país sigue dividido.

Poco conocido cuando su padre lo ungió como heredero, Flávio Bolsonaro se presentó como una versión más moderada que el expresidente ultraderechista, condenado el año pasado por golpismo por intento de golpe de Estado en 2022.

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