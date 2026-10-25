Se declaró en quiebra Metropol: Operador del Sistema RED operaba 741 buses en comunas como Renca, Puente Alto y San Bernardo

25 oct. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes informó que la empresa Metropol, propietaria de Buses Alfa y Buses Omega, presentó ante los tribunales una solicitud de liquidación voluntaria, procedimiento regulado por la Ley n.º 20.720 de quiebras.

Ante esta situación, y para velar por la continuidad de los recorridos, el ministerio aseguró que todos los servicios operados por ambas empresas seguirán funcionando de manera habitual a través de apoyos de las otras firmas que son parte del sistema.

En ese sentido, destacó que "Red Metropolitana de Movilidad cuenta con un modelo flexible y resiliente, con unidades de negocio pequeñas, atributos que permiten resguardar la continuidad de la conectividad a los usuarios".

El Grupo Metropol opera 52 servicios con un total de 741 buses, que dan cobertura principalmente a las comunas de Huechuraba, Renca, Puente Alto y San Bernardo.

Estos representan el 10,3% de la flota total del sistema, por lo que se cuenta con capacidad para garantizar la disponibilidad de buses y no afectar los servicios.

A través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, se han implementado los apoyos necesarios para asegurar que los usuarios de los recorridos asignados a Metropol puedan llegar a sus destinos, debido a una serie de situaciones de incumplimiento.

Para velar por la disponibilidad y calidad del servicio entregado a los usuarios, el Ministerio de Transportes está en proceso de designación como administrador provisional a Fernando Saka Herrán, quien tendrá como principal labor dar continuidad operacional a los recorridos que prestan las empresas en cuestión.