Metro de Santiago normaliza servicio de Línea 1 tras emergencia médica

23 oct. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago informó que el servicio de la Línea 1 fue restablecido durante la mañana de este viernes, luego de permanecer con varias estaciones sin funcionamiento debido a una emergencia médica.

A las 11:49 horas, la empresa comunicó que el servicio de la Línea 1 se encontraba normalizado y que toda la red de Metro estaba disponible para los pasajeros.

La interrupción había afectado a estaciones del tramo poniente, desde San Pablo hasta República, e incluía la suspensión de la combinación con Tren Central en Estación Central.

Mientras se mantuvo la emergencia, Metro recomendó a quienes necesitaban viajar desde San Pablo hacia Los Dominicos utilizar la Línea 5 y combinar con la Línea 1 en Baquedano para continuar el trayecto. Con la actualización de las 11:49 horas, la empresa confirmó que el servicio volvió a operar con normalidad en toda la red.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro de Santiago?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, los usuarios pueden comunicarse al 1411 e indicar su ubicación para solicitar ayuda. En tanto, si una persona es víctima o testigo de acoso, debe contactar al 1488.

También es posible pedir asistencia al personal de Metro mediante los intercomunicadores disponibles en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de una evacuación, la recomendación es mantener la calma y seguir las instrucciones entregadas por el personal de la empresa. Asimismo, se debe evitar correr y, cuando sea posible, ayudar a niños y pasajeros con dificultades de movilidad a descender del tren.

11:49 hrs. ?Servicio en #L1 normalizado #TodaLaRed se encuentra disponible. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 23, 2026

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