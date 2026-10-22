Metro tendrá extensión horaria por Festival Bamba: Conoce las estaciones que estarán habilitadas

22 oct. 2026 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Parque O'Higgins será el escenario del Festival Bamba, ofrecerá una experiencia que combinará música, gastronomía y actividades dedicadas al descanso y a la celebración de la cultura latinoamericana.

Para anticiparse a este evento, el Metro de Santiago anunció la extensión de sus horarios de funcionamiento para los días sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Esto con la finalidad de facilitar el traslado de los asistentes al terminar cada jornada. La extensión del servicio estará habilitada solo en algunas estaciones.

Estas son las estaciones de Metro que tendrán extensión horaria

Estaciones habilitadas para el ingreso:

Parque O'Higgins y Toesca (L2)

Estaciones habilitadas para la salida:

Línea 1: Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar.

Línea 2: Los Héroes, Franklin.

Estaciones de combinación:

Línea 1 y Línea 2: Los Héroes.

Este 24 y 25 de octubre tendremos extensión horaria hasta la 01:00 AM en algunas estaciones de L1 y L2, por el Festival Bamba en Parque O’Higgins



Revisa aquí la info detallada 👇🏻 pic.twitter.com/v8oASQN0WN — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 22, 2026

Recomendaciones para disfrutar el Festival

Además, para facilitar el regreso de los asistentes, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada, siguiendo el procedimiento de ingreso y salida de pasajeros informado previamente.

Se recomienda llevar una botella de agua para aprovechar los puntos gratuitos de hidratación y considerar las facilidades de accesibilidad disponibles en el parque. Quienes necesiten realizar consultas o tengan requerimientos específicos podrán comunicarse previamente al correo accesibilidad@lotuspro.cl.

Hay una serie de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al recinto. Revisa en esta nota todos los detalles.