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Metro tendrá extensión horaria por Festival Bamba: Conoce las estaciones que estarán habilitadas

¿Qué pasó?

El Parque O'Higgins será el escenario del Festival Bamba, ofrecerá una experiencia que combinará música, gastronomía y actividades dedicadas al descanso y a la celebración de la cultura latinoamericana. 

Para anticiparse a este evento, el Metro de Santiago anunció la extensión de sus horarios de funcionamiento para los días sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Esto con la finalidad de facilitar el traslado de los asistentes al terminar cada jornada. La extensión del servicio estará habilitada solo en algunas estaciones. 

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Estas son las estaciones de Metro que tendrán extensión horaria

Estaciones habilitadas para el ingreso: 

Parque O'Higgins y Toesca (L2)

Estaciones habilitadas para la salida: 

Línea 1: Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar.

Línea 2: Los Héroes, Franklin.

Estaciones de combinación: 

Línea 1 y Línea 2: Los Héroes.

Recomendaciones para disfrutar el Festival

Además, para facilitar el regreso de los asistentes, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada, siguiendo el procedimiento de ingreso y salida de pasajeros informado previamente.

Se recomienda llevar una botella de agua para aprovechar los puntos gratuitos de hidratación y considerar las facilidades de accesibilidad disponibles en el parque. Quienes necesiten realizar consultas o tengan requerimientos específicos podrán comunicarse previamente al correo accesibilidad@lotuspro.cl.

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Hay una serie de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al recinto. Revisa en esta nota todos los detalles.

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