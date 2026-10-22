Metro tendrá extensión horaria por Festival Bamba: Conoce las estaciones que estarán habilitadas
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
El Parque O'Higgins será el escenario del Festival Bamba, ofrecerá una experiencia que combinará música, gastronomía y actividades dedicadas al descanso y a la celebración de la cultura latinoamericana.
Para anticiparse a este evento, el Metro de Santiago anunció la extensión de sus horarios de funcionamiento para los días sábado 24 y domingo 25 de octubre.
Esto con la finalidad de facilitar el traslado de los asistentes al terminar cada jornada. La extensión del servicio estará habilitada solo en algunas estaciones.Ir a la siguiente nota
Estas son las estaciones de Metro que tendrán extensión horaria
Estaciones habilitadas para el ingreso:
Parque O'Higgins y Toesca (L2)
Estaciones habilitadas para la salida:
Línea 1: Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar.
Línea 2: Los Héroes, Franklin.
Estaciones de combinación:
Línea 1 y Línea 2: Los Héroes.
Este 24 y 25 de octubre tendremos extensión horaria hasta la 01:00 AM en algunas estaciones de L1 y L2, por el Festival Bamba en Parque O’Higgins— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 22, 2026
Revisa aquí la info detallada 👇🏻 pic.twitter.com/v8oASQN0WN
Recomendaciones para disfrutar el Festival
Además, para facilitar el regreso de los asistentes, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada, siguiendo el procedimiento de ingreso y salida de pasajeros informado previamente.
Se recomienda llevar una botella de agua para aprovechar los puntos gratuitos de hidratación y considerar las facilidades de accesibilidad disponibles en el parque. Quienes necesiten realizar consultas o tengan requerimientos específicos podrán comunicarse previamente al correo accesibilidad@lotuspro.cl.
Hay una serie de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al recinto. Revisa en esta nota todos los detalles.
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