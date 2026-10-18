Metro de Santiago cierra tres estaciones de la Línea 1 en el centro de Santiago "por disturbios en el exterior"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Metro cerró tres estaciones de la Línea 1 en el centro de Santiago "por disturbios en el exterior".
El tren subterráneo usó sus redes sociales para informar a los usuarios de esta medida.
¿Qué estaciones son?
En un primer momento se reportó que “desde este momento, los accesos de Baquedano Línea 1 se encuentran cerrados. Ingreso y salida por Baquedano #L5 (combinación disponible)".
Posteriormente, se reportó que “por disturbios en el exterior, Santa Lucía y U. Católica #L1 se encuentran cerradas y sin detención de trenes”.
Conmemoración del estallido social
Todo lo anterior responde a que hoy domingo 18 de octubre se cumplen siete años del estallido social en Chile, fecha que motivó distintas convocatorias a manifestaciones en Santiago, principalmente en el sector de Plaza Baquedano.
Una de las convocatorias es la denominada Gran Marcha de Chile, difundida a través de redes sociales. La actividad contempla manifestaciones artísticas.
A estas movilizaciones se suman llamados de otras organizaciones, entre ellas la Central Clasista de Trabajadores y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que convocaron a manifestarse en distintos puntos de la capital.
Leer más de