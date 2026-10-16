Metro reporta caída de 20% en delitos y percepción de seguridad llega al 68%

16 oct. 2026 - 08:52 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago reportó una caída de 20% en los delitos registrados en su red y un aumento en la percepción de seguridad de los usuarios, que llegó al 68%, frente al 61% del año pasado.

El balance fue presentado este viernes por el gerente general de Metro, Felipe Bravo, quien también destacó los resultados de las medidas contra el comercio ilegal y la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Municipalidad de La Florida para reforzar la seguridad en las estaciones.

¿Qué medidas ha implementado Metro para reforzar la seguridad?

Metro mantiene un plan de seguridad desde 2022 y ha concentrado sus esfuerzos en 16 estaciones identificadas como críticas. La red cuenta con más de 7.200 cámaras de seguridad para apoyar las labores de vigilancia.

A estas medidas se suman los operativos contra el comercio ilegal. Según detalló Bravo, durante este año se han realizado más de 2.500 decomisos de mercadería en la red, en coordinación con Carabineros e inspectores municipales.

El gerente general de Metro destacó que la colaboración con los municipios ha permitido fortalecer las fiscalizaciones y las acciones de seguridad en las estaciones.

¿En qué consiste el nuevo convenio con La Florida?

Este viernes, Metro y la Municipalidad de La Florida, encabezada por el alcalde Daniel Reyes, firmaron un acuerdo que busca reforzar la seguridad tanto en el entorno de las estaciones como en su interior.

El convenio establece una coordinación directa entre los equipos de seguridad de Metro, los funcionarios municipales y la 36ª Comisaría de Carabineros, con el objetivo de facilitar una respuesta más rápida ante incidentes. Además, contempla el contacto con la seguridad municipal a través del número 1416.

Uno de los puntos del acuerdo es que los equipos municipales y Carabineros puedan ingresar a las estaciones para realizar procedimientos relacionados con el comercio ilegal y el decomiso de mercadería.

El convenio tendrá una duración de dos años y podrá renovarse por otros dos. Según explicó Reyes, este es el undécimo acuerdo de este tipo firmado a nivel metropolitano, una herramienta que, afirmó, ha permitido aumentar los decomisos y reducir los delitos en las estaciones.

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