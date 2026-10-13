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Metro de Santiago cierra estaciones de L1 y L2: Conoce el estado de la red

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 1 y 2 en medio de la tormenta eléctrica que afecta a la capital.

En el anuncio, que se realizó durante la tarde de este martes, se detalló que la L2 solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte a Los Heroés y Lo Ovalle a Hospital el Pino.

¿Qué estaciones se encuentran sin servicio?

  • Pedro de Valdivia (L1)
  • Toesca (L2)
  • Parque O'Higgins (L2)
  • Rondizzoni (L2)

Noticia en desarrollo.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 9 estaciones de la Línea 2

En el anuncio, que se realizó a eso de las 20:54 horas de la noche de este jueves, se detalló que la L2 solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte a Los HeroésLo Ovalle a Hospital el Pino

Además, se entregó la razón de la interrupción: "Servicio disponible en #L2 solo desde Vespucio Norte a Los Héroes y Lo Ovalle a Hospital el Pino debido a emergencia medica", informó Metro en su cuenta de X.

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Metro informó que "el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora". Posteriormente, a eso de las 22:24 horas, Metro informó que la Línea 2 volvió a estar operativa.

¿Qué estaciones no están disponibles?

Las estaciones suspendidas son las siguientes:

  • Toesca
  • Parque O'higgins 
  • Rondizzoni
  • Franklin
  • El Llano 
  • San Miguel
  • Lo Vial
  • Departamental
  • Ciudad del Niño

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

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En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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