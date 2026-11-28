28 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Diciembre ya está a la vuelta de la esquina y, con él, las celebraciones de fin de año, entre ellas la Navidad, que traen consigo gastos en alimentos, regalos, artículos de fiesta y otros detalles. Sin embargo, en esta época también hay un apoyo especial para las familias.

Es el aguinaldo de Navidad, un beneficio que normalmente se entrega como aporte en dinero, aunque algunos empleadores prefieren reemplazarlo por mercadería o productos útiles para las festividades.

Los pensionados también reciben el aguinaldo de Navidad junto con su jubilación.

¿Cuál es la fecha límite para pensionarse y recibir el aguinaldo de Navidad?

Ahora bien, puede que haya casos de personas que estén por jubilarse y quieran recibir el aguinaldo. Si es así, deben saber que existe una fecha límite para pensionarse que les permita recibir el beneficio.

Según información del Instituto de Previsión Social (IPS) a través del portal ChileAtiende, podrán recibir el aguinaldo navideño las personas que estén pensionadas hasta el lunes 30 de noviembre de 2026. Es decir, quienes hagan el trámite después de esa fecha no podrán acceder al monto.

¿De cuánto es el aguinaldo de Navidad 2026 para pensionados?

Para esta Navidad 2026, el monto del aguinaldo para jubilados es de $29.055, que aumenta si el pensionado tiene cargas a su nombre. De ser así, recibirá $16.415 por cada carga familiar registrada.