27 nov. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, anunció acciones legales contra el odontólogo Francisco Valdés Pérez, quien denunció nunca haber emitido la licencia médica que ella presentó en la Cámara.

Según el equipo de la parlamentaria, Parisi sufrió una complicación infecciosa asociada a un implante dental, por lo que fue a una clínica odontológica de Vitacura, donde trabaja Valdés.

Tras ello, la militante del PDG presentó una licencia médica por 14 días, lo que generó controversia, ya que justo ocurre cerca de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Debido a las críticas, Parisi publicó el certificado en sus redes sociales para dejar constancia de su veracidad; sin embargo, la polémica escaló cuando el profesional que supuestamente emitió la licencia decidió hablar.

A través de un comunicado en redes sociales, el odontólogo sostuvo que "el documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización".

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"El profesional no se presentó"

Zandra Parisi respondió la madrugada de este viernes a las acusaciones de Valdés, asegurando que la clínica dental Ama de Vitacura le emitió la licencia médica que presentó en la Cámara y que disponía de una firma electrónica del profesional.

"El pasado 30 de octubre fui sometida a una intervención odontológica por dicho profesional, que contempló un injerto óseo, quedando posteriormente con tratamiento antibiótico y analgésicos", señaló la diputada en un comunicado en su cuenta de Instagram.

"El martes 24 de noviembre, producto de una complicación, debí acudir de urgencia a la clínica dental en la que me he atendido durante años", añadió.

Según la parlamentaria, ante la ausencia de su especialista tratante, fue atendida por otros profesionales "quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre".

Parisi aseguró que fue la propia clínica la que le entregó el certificado que posteriormente presentó en la Cámara. "Este jueves concurrí a mi control y el profesional señalado no se presentó, sin dar razón de su ausencia y pese a las complicaciones que me generó el implante que él me realizó", sostuvo.

"Posteriormente, tomé conocimiento de que el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma", aseguró la parlamentaria.

Luego, recalcó que como paciente no tiene "ninguna participación en la emisión del certificado, siendo esta una materia administrativa de la clínica dental".

Acciones legales

También dijo lamentar "profundamente que una situación estrictamente sanitaria haya terminado dañando públicamente a una clínica que me ha atendido durante años, a sus profesionales y, por cierto, a mi honra y credibilidad, dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso".

Por lo mismo, la diputada anunció: "Estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional, porque no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales".

"Soy la primera interesada en que se esclarezcan todos los hechos y estoy absolutamente disponible para colaborar con las instancias que correspondan. Tengo una situación de salud real, procedimientos quirúrgicos efectivamente realizados y antecedentes clínicos que los respaldan", remarcó.

Finalmente, señaló que "la transparencia que exijo a los demás es la misma con la que actúo. No tengo nada que ocultar, pero tampoco aceptaré que se me atribuyan responsabilidades que no me corresponden".