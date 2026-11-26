26 nov. 2026 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ola de calor continuará esta semana en Santiago, con temperaturas que alcanzarán los 33°C en la capital, según pronosticó el periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

El experto también advirtió que podrían registrarse precipitaciones este jueves en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Máximas de 34°C

"En el caso de Santiago, podríamos tener una jornada muy parecida a la de ayer, con 33°C", señaló Sepúlveda. En sectores como Buin y Paine, en tanto, los termómetros podrían llegar a los 34°C.

El calor se mantendrá por bastante rato. "Son seis horas, más o menos, con temperaturas sobre 30°C", explicó Sepúlveda, quien detalló que la capital alcanzaría esa marca desde cerca de las 13:30 horas.

Posibles chubascos en la cordillera

Pero el calor no será el único fenómeno de la jornada. El meteorólogo advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones en sectores de cordillera y precordillera, debido a la formación de nubosidad asociada a la inestabilidad atmosférica.

"Esta tarde, cuando estemos con calor, con 32°C, 33°C en Santiago, miraremos hacia la cordillera y veremos el desarrollo de unas nubes grandes que crecen y crecen”, explicó.

De acuerdo al periodista, esta nubosidad podría generar chubascos e incluso tormentas eléctricas en zonas altas.

Entre los sectores donde podría caer agua, mencionó la cercanía de la cordillera de los Andes, como Cajón del Maipo "hacia el interior". En esa línea, aclaró que no se registrarían en la ciudad de Santiago.

Ola de calor nocturna

Respecto de los próximos días, Sepúlveda anticipó que las máximas seguirán sobre los 30°C y que continuarán las altas temperaturas durante la noche.

De hecho, para la medianoche de este jueves se esperan entre 21°C y 22°C, y a las 01:30 de la madrugada del viernes las temperaturas recién bajarían a 18°C.

Para la tarde del viernes, la máxima rondaría los 32°C, y en la noche también seguirá el calor. "Para tener una ola de calor nocturna, (se necesita) 13,5°C. Si no baja de eso, entonces sigue la ola de calor", indicó.

El sábado también se esperan cerca de 32°C, mientras que el domingo los termómetros llegarían a 31°C.

¿Cuándo bajará la temperatura?

Según el especialista, el lunes la máxima todavía podría alcanzar los 30°C, pero ya desde el martes comenzaría un descenso de las temperaturas.

"En general, la próxima semana andaríamos entre 27°C y 29°C", adelantó Sepúlveda, proyectando jornadas más agradables para Santiago tras varios días marcados por el calor extremo.

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