25 nov. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de Sala Cuna Universal busca modificar el actual sistema de acceso a este beneficio, eliminando una de las principales restricciones establecidas en el Código del Trabajo: que las empresas tengan 20 o más trabajadoras para estar obligadas a proporcionar sala cuna.

La iniciativa apunta a ampliar progresivamente la cobertura a hijos e hijas de trabajadores dependientes e independientes, además de trabajadoras de casa particular que cumplan los requisitos legales. De esta manera, busca avanzar hacia un sistema que no dependa del número de mujeres contratadas por una empresa ni del sexo de quien tenga la responsabilidad parental.

Uno de los argumentos que sustenta la propuesta es que la normativa vigente podría desincentivar la contratación femenina. Según cifras de la Encuesta Laboral (ENCLA) 2023 incluidas en la minuta del proyecto, el 89,7% de las empresas tiene menos de 20 trabajadoras.

¿Cómo se financiará la Sala Cuna Universal?

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de un Fondo de Sala Cuna, que se financiará mediante una cotización de cargo del empleador equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles.

La propuesta contempla que este aporte no signifique un aumento de los costos laborales, ya que se compensaría con una reducción de las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía.

En concreto, la modificación considera disminuir en 0,15 puntos porcentuales los aportes a las Cuentas Individuales de Cesantía y en otros 0,15 puntos porcentuales aquellos destinados al Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda.

La minuta sostiene que esta fórmula considera estudios de sostenibilidad de la Superintendencia de Pensiones y que la afectación en los beneficios promedio del Seguro de Cesantía sería acotada, estimada en un 1,6%.

Durante la discusión legislativa también se incorporó un aporte de equidad para fortalecer a los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), además de un suplemento solidario para apoyar a las familias más vulnerables ante eventuales copagos.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El proyecto considera una incorporación gradual de los distintos grupos de trabajadores, durante un período de cuatro años.

De acuerdo con la propuesta descrita en la minuta, el calendario de implementación contempla:

Año 1: Mujeres trabajadoras regidas por el Código del Trabajo , incluidas las trabajadoras de casa particular, y trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño o niña por resolución judicial.

, incluidas las trabajadoras de casa particular, y trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño o niña por resolución judicial. Año 2: Mujeres trabajadoras independientes.

Año 3: Hombres trabajadores dependientes e independientes, siempre que la madre no tenga la calidad de trabajadora dependiente ni independiente y se cumplan las condiciones legales relativas a estudios regulares o búsqueda activa de empleo.

Año 4: Incorporación de todos los trabajadores contemplados en los artículos 203 y 204 del Código del Trabajo, incluidos quienes se desempeñan en entidades del sector público, además de los trabajadores independientes que cumplan con los requisitos de cotización.

¿Qué pasará con los jardines infantiles y los posibles copagos?

Otro de los puntos abordados por la iniciativa es el tipo de establecimientos que podrán recibir recursos del Fondo de Sala Cuna.

El texto permite financiar centros que cuenten con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado. Ambos mecanismos son considerados por la propuesta como certificaciones habilitantes para establecimientos de educación parvularia.

Además, se contempla un aporte de equidad para los establecimientos VTF que impartan el nivel de sala cuna. El objetivo es reducir las diferencias de financiamiento entre estos recintos y los establecimientos privados.

En cuanto a los eventuales copagos, el proyecto incorpora un suplemento solidario para trabajadores pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables, cuando el valor de la matrícula o mensualidad supere el aporte establecido.

El beneficio cubriría el 50% de la diferencia para quienes pertenezcan al 40% más vulnerable y el 30% para quienes estén sobre ese tramo y hasta el 60%, considerando un límite de cálculo equivalente a 1,15 veces el aporte de sala cuna.

¿Por qué se impulsa la reforma?

La iniciativa también busca facilitar la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, al reducir las dificultades que enfrentan quienes deben compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de cuidado.

Según cifras de la CASEN 2024 incluidas en la minuta, existen 133.322 mujeres de entre 15 y 49 años que conviven con menores de dos años y no buscan empleo porque deben cuidar niños o niñas.

Asimismo, estimaciones elaboradas por OCEC UDP, ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago proyectan que, bajo distintos escenarios de mayor participación laboral femenina, podrían generarse hasta 144.726 empleos adicionales.

La propuesta busca, de esta manera, ampliar el acceso a sala cuna, promover la corresponsabilidad parental y reducir las barreras que actualmente afectan la contratación femenina.