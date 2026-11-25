25 nov. 2026 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Congreso Nacional aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, correspondiente al primer erario fiscal del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Senado respaldara el informe de la comisión mixta en su último trámite legislativo.

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones en la Cámara Alta, con lo que quedó concluida su tramitación parlamentaria y lista para convertirse en ley.

Los detalles del Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 contempla un total de $105,8 billones en moneda nacional y US$6.297 millones en moneda extranjera. Su aprobación se produjo luego de una serie de negociaciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios para resolver las diferencias que habían surgido durante la discusión de las distintas partidas presupuestarias.

Entre los acuerdos alcanzados en la comisión mixta estuvo la restitución de recursos para Interior, Agricultura, Cultura y el Ministerio de la Mujer. También se repusieron fondos para los sitios de memoria, el Sence, seguridad municipal y el programa Hospital Digital, entre otras áreas.

En Educación, uno de los principales acuerdos contempla la posibilidad de incrementar en hasta 40 mil las horas docentes para el conjunto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Mientras que, en Agricultura, se incorporó un suplemento de $10 mil millones para el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), destinado a fortalecer programas como Prodesal y de riego.

Con este resultado, el Gobierno logró cerrar la tramitación del Presupuesto 2027, que establece los recursos y gastos del Estado para el próximo año.

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