25 nov. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante movimiento empresarial sacudió a la industria acuícola y pesquera nacional luego de que la compañía costarricense APS Alimentos Prosalud concretara la adquisición de la firma chilena Geomar Seafood Gourmet S.A., operación cuyo monto de compra se mantuvo en reserva, pero que contempla un plan de inversiones proyectado de hasta US$ 60 millones durante los próximos cinco años.

Con esta transacción, el conglomerado centroamericano, que posee más de cinco décadas de historia, 1.600 colaboradores y presencia en más de 25 mil tiendas de 13 países a través de marcas como Sardimar, Tonnino y Blue Pacific, busca diversificar su portafolio más allá del negocio del atún e incorporar categorías como salmón, trucha y mariscos, aprovechando la plataforma productiva que la empresa nacional opera en Concepción desde 1993.

La apuesta por liderar el mercado gourmet en Estados Unidos

El acuerdo incluye el traspaso de las operaciones y trabajadores de la firma local, así como el control de la marca Cole’s, que cuenta con más de 20 años de trayectoria comercial en territorio norteamericano. De este modo, el grupo proyecta expandir su negocio internacional en un 50% hacia 2029 y posicionarse como líder en el segmento de pescados y mariscos premium en Estados Unidos.

Respecto al rol estratégico que jugará el país en esta nueva etapa, el CEO de APS Alimentos Prosalud, Rodrigo Larios, explicó el alcance de la integración: "Chile no es solamente un nuevo mercado para nosotros. Es una parte fundamental de nuestra estrategia de crecimiento (...) Queremos desarrollar desde Chile nuevas oportunidades para competir en los mercados internacionales".

Por su parte, el fundador y gerente general de Geomar, Javier Donoso, valoró la alianza, destacando las proyecciones comerciales que se abren para el portafolio nacional:

"Estamos muy contentos de formar parte de APS Alimentos Prosalud y creemos que eso va a ser muy beneficioso para el crecimiento de todas las marcas y su posicionamiento en el mercado estadounidense y nuevos mercados".