25 nov. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

La líder opositora venezolana María Corina Machado prometió el miércoles una transición "sin rencor" y "sin venganza" en Venezuela, durante su primer acto multitudinario en el país desde su sorpresivo regreso del exilio en octubre.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, muy popular en Venezuela, ha estado presionando al gobierno interino respaldado por Estados Unidos para que celebre elecciones libres el año próximo, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero pasado.

El discurso de María Corina Machado: "Verdad sin rencor"

Aclamada y recibida al grito de "¡Libertad, libertad!" en la sede central de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, patrimonio mundial de la humanidad, Machado habló el miércoles en la célebre Aula Magna decorada por el escultor Alexander Calder. En el escenario podía leerse: "¡Seamos libres! ¡Vence la sombra!".

La "transición que busca el reencuentro anhelado entre los venezolanos" será con "verdad sin rencor y la justicia sin venganza", aseguró Machado durante su mensaje a la nación ante unos 3.000 estudiantes.

Se trata de "una refundación histórica" que "no puede caer en pequeños grupos de interés", añadió.

Dijo que durante décadas el chavismo, que ha gobernado el país desde 1999, primero con Hugo Chávez, hasta 2013, y luego con Maduro, impuso "la idea de un Estado providencial" que traería el progreso: "Esa idea terminó en un control cada vez más asfixiante de la vida de la gente y dejó a los ciudadanos en manos de pequeños grupos de poder", señaló Machado.

"Nunca más nos van a enfrentar entre hermanos", enfatizó.

Acuerdo amplio con EEUU

La líder del partido Vente Venezuela ofreció unas fuerzas armadas dedicadas a la defensa de "la integridad del territorio, así como la contención y mitigación de las amenazas que nos acechan, tales como el crimen organizado internacional o el narcoterrorismo".

Destacó la relación con Estados Unidos como prioritaria y dijo que habrá "un acuerdo amplio y a largo plazo que abarque la seguridad, el desmantelamiento de los grupos criminales, el fortalecimiento de las instituciones, la energía, la minería, el comercio, la migración".

Desde la caída de Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha alineado los a intereses de Venezuela con Washington con la aprobación de leyes para abrir al capital privado los sectores de los hidrocarburos, la minería y la electricidad.

Machado, que salió de la clandestinidad en Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz, ha dicho que su regreso al país busca movilizar a la sociedad. La líder opositora que regresó tras un exilio de 10 meses, ha convocado para este jueves una gran consulta nacional con asambleas vecinales, cuyas conclusiones se sumarán en la plataforma digital Punto de Acuerdo para construir consenso en los grandes temas nacionales.

Machado había sido declarada inhabilitada y no pudo presentarse a las presidenciales del 28 de julio de 2024, al término de las cuales, Maduro se adjudicó el triunfo. La oposición denunció un fraude masivo. Rodríguez, en el poder desde la captura de Maduro, ha prometido elecciones libres y justas sin fijar una fecha.