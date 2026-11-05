Gabriel Boric critica la falta de coherencia de la izquierda frente a Venezuela: "Hubo gente que miró hacia otro lado"

05 nov. 2026 - 19:13 hrs.

¿Qué pasó?

En su regreso a las tribunas internacionales, el expresidente Gabriel Boric encabezó un foro en la Universidad de Georgetown en Washington. Allí centró sus reflexiones en una fuerte autocrítica hacia la izquierda de la región, apuntando a la pérdida de credibilidad por la falta de un criterio único frente a las violaciones a los derechos humanos y la democracia.

Durante el seminario "Las Américas y el Mundo 2026", el exmandatario abordó las razones detrás del avance de la derecha y el descontento ciudadano, advirtiendo que la falta de firmeza institucional ante regímenes autoritarios aliados debilita cualquier proyecto político.

Cuestionamiento al "doble estándar" en Venezuela y Nicaragua

Al responder a las preguntas de los estudiantes, Boric remarcó que el compromiso con la institucionalidad debe ser irrestricto, sin importar el sesgo ideológico de quien gobierne.

"Los movimientos de izquierda o progresistas tienen que estar comprometidos con la democracia. Tenemos que tener un solo estándar", enfatizó el exjefe de Estado.

En esa misma línea, apuntó directamente al silencio o la complacencia de ciertos sectores frente a la crisis política e institucional en Caracas y Managua:

"Cuando Venezuela se convirtió en una dictadura con Maduro, hubo mucha gente de izquierda que no quiso condenarla o simplemente miró hacia otro lado porque eran de izquierda; lo mismo ocurrió en Nicaragua. Creo que el futuro de los movimientos de izquierda depende de la coherencia", aseveró.

Alerta contra el populismo y el lenguaje catastrofista

El exjefe de Estado también llamó a la izquierda a abandonar los discursos alarmistas centrados únicamente en atacar a los adversarios políticos, advirtiendo que ese camino no construye mayorías ni soluciones sostenibles para la ciudadanía.

En ese contexto, previno sobre la tentación de recurrir a discursos simplistas para conectar con los votantes: "El populismo quizás puede darnos algún éxito electoral hoy, pero traerá hambre mañana", sostuvo, insistiendo en que el progresismo debe concentrarse en mejorar la calidad de vida de las personas.

Lecciones del proceso constitucional chileno

Al analizar el escenario político de Chile y el resultado de los dos procesos constitucionales rechazados por la ciudadanía en 2022 y 2023, Boric planteó que ambas iniciativas fracasaron por la incapacidad de las mayorías circunstanciales de incluir a las distintas fuerzas del país.

"La gente de Chile no le dijo que no al cambio, le dijo que no a la exclusión", reflexionó el exmandatario, concluyendo que "no se puede construir una sociedad democrática destruyendo a los adversarios".