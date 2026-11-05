Ministro Quiroz por cifras de Codelco: "Fue un engaño al más alto nivel"

05 nov. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como un engaño al más alto nivel de la administración anterior de Codelco la alteración de las cifras de producción de cobre de la estatal. Tras participar en la junta extraordinaria de accionistas, cuestionó que las irregularidades fueran advertidas por el directorio de la época, pero desestimadas por la plana ejecutiva.

"Este engaño se produjo al más alto nivel en la línea de administración. Se le consultó al directorio de la época si había detectado la anomalía y la respuesta fue que sí, que se percató, y que hizo las preguntas, pero que al más alto nivel de la compañía la respuesta fue 'no, aquí no hay problema'", explicó Quiroz.

Críticas a la gestión y el impacto en los recursos públicos

Según el jefe de la billetera fiscal esto "muestra algo muy preocupante. Son demasiados los recursos que los chilenos han dejado acá y los resultados son decepcionantes".

"Debemos ocupar este hito como uno que nos haga mejorar como compañía y que después de esto salga un Codelco mucho más fortalecido y que sirva mejor a los intereses de todos los chilenos", añadió Quiroz.

Llamado a reformar la gobernanza en las empresas públicas

Durante su intervención en la junta de accionistas, el ministro llamó “a ocupar esta instancia no solo para el tema de la producción, que obviamente hay que ir al estándar de la medición, sino también el tema de gobernanza. Acá tenemos un desafío como compañía que es distinto, tal vez equivocadamente en el pasado -y no se aplica solo a Codelco, también lo estoy viendo en otras empresas públicas- parece que se creyó que por el solo hecho de tener una gobernanza de directorio independiente, podíamos replicar el modelo de sociedad anónima e iba a funcionar”.