Kast evita pronunciarse por renuncia de Santiago Peña en Paraguay: "Cada país tiene sus situaciones"

05 nov. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast evitó tomar posición frente a la renuncia de su homólogo paraguayo, Santiago Peña, quien dejó el cargo en medio de una crisis financiera y política que golpea a ese país.

Desde España, el mandatario chileno fue consultado este jueves por la salida de Peña y respondió que "cada país tiene sus situaciones", agregando que no le corresponde determinar "cuál es el camino que cada nación toma" frente a este tipo de escenarios.

Sus declaraciones se producen a poco más de cuatro meses de su visita a Paraguay, el pasado 1 de julio, cuando acudió al Congreso Nacional y destacó al país como "un ejemplo" y "un modelo a evaluar", principalmente por su política de reducción de impuestos y crecimiento económico.

¿Qué provocó la crisis política en Paraguay?

La crisis que terminó con la renuncia de Santiago Peña comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank y decretó su cierre por insolvencia, debido a que no contaba con capital suficiente para absorber sus pérdidas.

La situación dejó a cerca de tres millones de personas sin acceso a sus depósitos. El banco era uno de los principales del país y había llegado a tener entre sus clientes a dos de cada tres paraguayos.

Ese mismo día también renunció el presidente del organismo emisor, Carlos Carvallo, quien había encabezado en 2023 la Financiera Ueno, antecesora de la entidad bancaria intervenida.

Juicio político y acusaciones contra Santiago Peña

En paralelo a la crisis financiera, 35 diputados impulsaron un juicio político contra Peña, acusándolo de posibles conflictos de interés por sus antiguos vínculos accionarios con el grupo que controlaba Ueno Bank.

El mandatario se había desvinculado de esas acciones en 2025. Sin embargo, la oposición lo acusó de favorecer a la entidad financiera, que recibió millonarios recursos de instituciones públicas.

En un intento por contener la crisis, Peña consiguió la renuncia del titular del Banco Central y promulgó una ley que establecía un plazo de cinco días hábiles para devolver la mayoría de los fondos a los clientes. Sin embargo, las medidas no frenaron las manifestaciones.

El miércoles, cientos de personas protestaron en Asunción por segunda noche consecutiva. Las movilizaciones terminaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

La crisis también debilitó el respaldo político de Peña. La cúpula del Partido Colorado, colectividad a la que pertenece, anunció este jueves que apoyaría el pedido de destitución en el Congreso.

Aunque el mandatario presentó su renuncia durante esa misma jornada, la Cámara de Diputados igualmente aprobó la acusación, que ahora deberá ser revisada por el Senado.

Santiago Peña había asumido la presidencia en 2023 para un periodo que se extendía hasta 2028. Tras su salida, el cargo quedó en manos del entonces vicepresidente, Pedro Alliana.

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