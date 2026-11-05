Exfutbolista Francisco Huaiquipán queda en prisión preventiva tras ser formalizado por abuso y violación

05 nov. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

En la audiencia de formalización se decretó prisión preventiva para el exfutbolista Francisco Huaiquipán, tras ser formalizado por los delitos de abuso sexual y violación reiterados en contra de tres víctimas, por hechos ocurridos entre los años 2009 y 2023.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso los testimonios de las tres denunciantes, los cuales resultaron determinantes para que el tribunal considerara que la libertad del exjugador representa un peligro para la seguridad de la sociedad. A pesar de tratarse de denuncias presentadas años después de los hechos, el juez estimó que los relatos eran sólidos y coherentes para justificar la medida cautelar de prisión preventiva.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual el exdelantero de Colo Colo y Santiago Morning permanecerá recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

La postura de la defensa y anuncio de apelación

Tras la audiencia, el abogado defensor del imputado, Darío Guajardo, reiteró la postura de Francisco Huaiquipán y confirmó que recurrirán a las instancias superiores para revertir la resolución judicial dentro del plazo legal de cinco días.

"Mi representado se declara absolutamente inocente de todas y cada una de las imputaciones que se efectúan a su respecto", afirmó Darío Guajardo, agregando que Huaiquipán no recordaba la existencia de estas acusaciones ni haber estado en los lugares que indican las denuncias.

La aclaración de la Fiscalía sobre la prescripción

Respecto al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y la eventual prescripción de los delitos, la fiscal jefa de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Yazmin Salech, explicó la resolución adoptada por el tribunal durante la audiencia:

"La verdad es que ese tema es muy engorroso de explicar en este momento, pero la juez ya determinó que ha estado interrumpida la prescripción, por lo tanto, por la condena que él tiene y ese tema ya fue zanjado", sostuvo.