"Nunca recibí las llaves": Mujer ha pagado más de $17 millones en dividendo por casa ocupada ilegalmente hace 5 años en Chillán

05 nov. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

Para muchas familias chilenas, comprar una casa es el esfuerzo de toda una vida. Para Erika Muñoz, dueña de casa de Chillán, ese sueño se transformó en una pesadilla legal. Su historia fue presentada este jueves en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

Paga dividendo por una casa que no habita

Erika conversó con el programa y contó que hace cinco años pidió un crédito hipotecario a 240 cuotas, con un dividendo de $288 mil mensuales.

Hasta ahora ha pagado la cuota número 58, y en total ha desembolsado más de $17 millones, sin contar los gastos en abogados. A pesar de ser legalmente propietaria, nunca recibió las llaves de la vivienda.

¿Cómo se enteró de la toma?

Según relató, un lunes en la tarde pasó por la casa y notó que había gente, un auto y cortinas. Avisó a la vendedora, y ni siquiera sabían que la vivienda había sido tomada. De acuerdo con su testimonio, la ocupación había comenzado solo tres días antes.

Hoy Erika vive en una casa temporal. Un fallo de la Corte Suprema ordena el desalojo de quienes ocupan su vivienda, pero la situación sigue sin resolverse.

"No es justo"

Evidentemente emocionada, la afectada señaló que "nunca recibí las llaves de mi casa. Yo soy legalmente propietaria".

"Mi sueño era la casa propia. Yo soñaba con esto para vivir con mi hijo tranquila... ahorré para tener mi casa, ¿para qué? Para que vivan otras personas y yo viviendo así en estas condiciones", expresó.

¿Qué ocurre con la inmobiliaria?

Inmobiliaria Galilea, implicada en la polémica, no respondió hasta el cierre del reportaje. Pero según un informe, no es la primera vez que enfrenta acciones judiciales.

Por ejemplo, en Valdivia, 288 familias esperaron años por la entrega de sus casas, mientras que en Curicó, 156 familias resultaron afectadas por inundaciones en el Parque Zapallar.

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