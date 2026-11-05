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Frutícola busca trabajadores en distintas áreas: Revisa las ofertas laborales disponibles

Garces Fruit publicó ofertas laborales en distintas zonas del país. La empresa busca sumar trabajadores a sus operaciones en plantas y campos, en cargos que van desde operar maquinaria hasta controlar la calidad y supervisar procesos.

La empresa lleva frutas chilenas a mercados de todo el mundo. Sus productos nacen en los valles centrales del país, protegidos por la cordillera, y se elaboran bajo un estricto apego a las normas fitosanitarias nacionales e internacionales.

Su propósito es llevar la mejor fruta chilena al mundo siendo confiable, innovadora y sostenible, y aportando a quienes participan en los procesos productivo, industrial y comercial del negocio.

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¿Qué vacantes hay disponibles?

  • Operador de Grúa, Planta Molina (por temporada)
  • Analista Contraparte SAG, Mostazal (por temporada)
  • Coordinador Cierre de Procesos, Molina (por temporada)
  • Operador de Grúa Horquilla, Mostazal (por temporada)
  • Analista Control de Calidad, Molina (por temporada)
  • Control de Calidad, Mostazal (por temporada)
  • Supervisor de Altillo, Mostazal (por temporada)
  • Control de Calidad Campo, San Esteban, Región de Valparaíso, entre otras.

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La empresa indicó que estas son solo algunas de las posiciones y que existen otras vacantes abiertas (haz clic aquí para ver más).

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