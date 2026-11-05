Frutícola busca trabajadores en distintas áreas: Revisa las ofertas laborales disponibles
- Por Diego Alonzo
Garces Fruit publicó ofertas laborales en distintas zonas del país. La empresa busca sumar trabajadores a sus operaciones en plantas y campos, en cargos que van desde operar maquinaria hasta controlar la calidad y supervisar procesos.
La empresa lleva frutas chilenas a mercados de todo el mundo. Sus productos nacen en los valles centrales del país, protegidos por la cordillera, y se elaboran bajo un estricto apego a las normas fitosanitarias nacionales e internacionales.
Su propósito es llevar la mejor fruta chilena al mundo siendo confiable, innovadora y sostenible, y aportando a quienes participan en los procesos productivo, industrial y comercial del negocio.Ir a la siguiente nota
¿Qué vacantes hay disponibles?
- Operador de Grúa, Planta Molina (por temporada)
- Analista Contraparte SAG, Mostazal (por temporada)
- Coordinador Cierre de Procesos, Molina (por temporada)
- Operador de Grúa Horquilla, Mostazal (por temporada)
- Analista Control de Calidad, Molina (por temporada)
- Control de Calidad, Mostazal (por temporada)
- Supervisor de Altillo, Mostazal (por temporada)
- Control de Calidad Campo, San Esteban, Región de Valparaíso, entre otras.
La empresa indicó que estas son solo algunas de las posiciones y que existen otras vacantes abiertas (haz clic aquí para ver más).
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