Frutícola busca trabajadores en distintas áreas: Revisa las ofertas laborales disponibles

05 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Garces Fruit publicó ofertas laborales en distintas zonas del país. La empresa busca sumar trabajadores a sus operaciones en plantas y campos, en cargos que van desde operar maquinaria hasta controlar la calidad y supervisar procesos.

La empresa lleva frutas chilenas a mercados de todo el mundo. Sus productos nacen en los valles centrales del país, protegidos por la cordillera, y se elaboran bajo un estricto apego a las normas fitosanitarias nacionales e internacionales.

Su propósito es llevar la mejor fruta chilena al mundo siendo confiable, innovadora y sostenible, y aportando a quienes participan en los procesos productivo, industrial y comercial del negocio.

¿Qué vacantes hay disponibles?

Operador de Grúa, Planta Molina (por temporada)

Analista Contraparte SAG, Mostazal (por temporada)

Coordinador Cierre de Procesos, Molina (por temporada)

Operador de Grúa Horquilla, Mostazal (por temporada)

Analista Control de Calidad, Molina (por temporada)

Control de Calidad, Mostazal (por temporada)

Supervisor de Altillo, Mostazal (por temporada)

Control de Calidad Campo, San Esteban, Región de Valparaíso, entre otras.

La empresa indicó que estas son solo algunas de las posiciones y que existen otras vacantes abiertas (haz clic aquí para ver más).

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