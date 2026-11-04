Sodimac busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

04 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Encontrar trabajo se ha convertido en un desafío para miles de personas en Chile. De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación llegó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026.

En este escenario, distintas empresas mantienen procesos de selección abiertos. Una de ellas es Sodimac, compañía del rubro del mejoramiento del hogar y la construcción que publicó diversas oportunidades laborales a través de su portal de empleos.

Las ofertas contemplan puestos en distintas áreas de la empresa, desde atención de clientes y operaciones en tiendas hasta cargos profesionales vinculados a logística, análisis comercial y gestión de equipos. Además, existen oportunidades en diferentes regiones del país.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Sodimac?

De acuerdo con el portal de empleos de la compañía, entre las vacantes publicadas se encuentran las siguientes:

Vendedor/a part time en Sodimac Nueva La Florida: puesto orientado a la atención y asesoría de clientes.

puesto orientado a la atención y asesoría de clientes. Vendedor/a part time en Sodimac Plaza Vespucio: cargo enfocado en ventas, reposición y apoyo a los clientes.

cargo enfocado en ventas, reposición y apoyo a los clientes. Vendedor/a part time en Sodimac Talagante: contempla atención de público, reposición de productos y participación en inventarios.

contempla atención de público, reposición de productos y participación en inventarios. Vendedor/a en Sodimac Copiapó: oportunidad para integrarse al equipo de la tienda ubicada en la región de Atacama.

oportunidad para integrarse al equipo de la tienda ubicada en la región de Atacama. Cajero/a en Sodimac El Belloto: funciones relacionadas con la recepción de pagos y atención de clientes.

funciones relacionadas con la recepción de pagos y atención de clientes. Operativo/a de tienda en Sodimac Estación Central: contempla recepción, revisión y clasificación de productos, además de labores de despacho y reposición.

contempla recepción, revisión y clasificación de productos, además de labores de despacho y reposición. Analista de Precios y Promociones: cargo profesional relacionado con el análisis de precios, estrategias comerciales y seguimiento de promociones.

cargo profesional relacionado con el análisis de precios, estrategias comerciales y seguimiento de promociones. Analista de Existencias en Sodimac Las Condes: puesto vinculado al control de inventarios y gestión de existencias.

puesto vinculado al control de inventarios y gestión de existencias. Ingeniero/a de Desarrollo Logístico: oportunidad para trabajar en la cadena de abastecimiento y optimización de procesos operacionales.

oportunidad para trabajar en la cadena de abastecimiento y optimización de procesos operacionales. Subgerente de Venta Empresa, región de Valparaíso: cargo orientado a liderar equipos comerciales y gestionar las ventas dirigidas a empresas.

¿Cómo postular a los trabajos de Sodimac?

Las personas interesadas en alguna de estas oportunidades pueden revisar los detalles de cada convocatoria a través del portal de empleos de Sodimac en Trabajando.cl (clic acá para acceder).

Una vez dentro de la plataforma, deben seleccionar la oferta que les interese, revisar sus requisitos y condiciones y presionar la opción de postulación.

Para completar el proceso, es necesario contar con una cuenta en Trabajando.cl e ingresar los antecedentes solicitados para participar en la selección.

Cabe señalar que las vacantes, sus requisitos y los plazos de postulación pueden cambiar, por lo que se recomienda revisar directamente cada convocatoria antes de enviar los antecedentes.

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