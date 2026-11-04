Denuncian que mujer trasladaba un mono en una micro en Antofagasta

04 nov. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un mono habría sido trasladado en una mochila y en brazos por una pasajera al interior de una micro del transporte público en Antofagasta.

El hecho, que habría ocurrido en un recorrido de la línea 114, motivó una solicitud de fiscalización al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

¿Qué se sabe del mono?

La situación se habría registrado el martes 3 de noviembre, cerca de las 16:30 horas, y fue captada por otro pasajero en un video.

Tras conocer los antecedentes, el diputado Sebastián Videla tomó contacto con el organismo para solicitar que se revise el caso.



Entre los aspectos que se busca determinar están la procedencia del animal, las condiciones en que se encuentra y su estado de salud. También se solicitó adoptar las medidas necesarias para resguardar su bienestar y verificar el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de fauna silvestre.

¿Qué dijo Videla?

“He tomado conocimiento como diputado de una situación grave. Una persona en un microbús, específicamente la línea 114 en Antofagasta, llevaba a un mono en sus brazos. Esto es ilegal en Chile, por eso he tomado contacto con el SAG, para que pueda ver esta situación”, señaló el diputado.

“No puede ser que esta situación suceda, ya que es grave y esta persona incluso está expuesta a graves sanciones. Así que agradecemos a la persona que envió los antecedentes, con la cual conversé personalmente, y le vamos a estar avisando a todas las personas que están, por supuesto, preocupados de esta situación para que tenga un final feliz como corresponde y con todas las legalidades correspondientes”, sostuvo.