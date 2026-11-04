Incluye Santiago: Emiten aviso por calor de hasta 34°C en 7 regiones de Chile por una "dorsal en altura" este fin de semana
¿Qué pasó?
Este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un "altas temperaturas" que afectará a siete regiones de Chile durante este fin de semana.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encuentra vigente desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".Ir a la siguiente nota
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y los valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso; además de la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de las regiones Metropolitana, de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Hasta 34°C
El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector:
Región de Coquimbo
- Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el sábado y el domingo
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 30°C y 32°C el sábado y el domingo
Región de Valparaíso
- Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el domingo
Región Metropolitana
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
- Precordillera: entre 30°C y 32°C el domingo
Región de O'Higgins
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
- Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo
Región del Maule
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
- Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo
Región de Ñuble
- Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el domingo
- Valle: entre 29°C y 31°C el domingo
- Precordillera: entre 29°C y 31°C el domingo
Región de Biobío
- Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C el domingo
- Valle: entre 28°C y 30°C el domingo
- Precordillera: entre 28°C y 30°C el domingo
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Se guardan los paraguas? Jaime Leyton anticipa las temperaturas que tendrá Santiago esta semana
- Se viene el calor en Santiago: Pronostican jornada con temperaturas que llegarían a los 32 grados
- Emiten aviso de marejadas para zonas costeras de gran parte del país: ¿Cuándo y dónde se sentirá más fuerte el oleaje?