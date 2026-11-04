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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Incluye Santiago: Emiten aviso por calor de hasta 34°C en 7 regiones de Chile por una "dorsal en altura" este fin de semana

¿Qué pasó?

Este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un "altas temperaturas" que afectará a siete regiones de Chile durante este fin de semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

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Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y los valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso; además de la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de las regiones Metropolitana, de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Hasta 34°C

El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector: 

Región de Coquimbo

  • Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo
  • Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el sábado y el domingo
  • Precordillera y valles precordilleranos: entre 30°C y 32°C el sábado y el domingo

Región de Valparaíso

  • Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo
  • Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
  • Precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el domingo

Región Metropolitana

  • Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
  • Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
  • Precordillera: entre 30°C y 32°C el domingo

Región de O'Higgins

  • Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
  • Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
  • Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo

Región del Maule

  • Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
  • Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
  • Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo

Región de Ñuble

  • Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el domingo
  • Valle: entre 29°C y 31°C el domingo
  • Precordillera: entre 29°C y 31°C el domingo

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Región de Biobío

  • Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C el domingo
  • Valle: entre 28°C y 30°C el domingo
  • Precordillera: entre 28°C y 30°C el domingo

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