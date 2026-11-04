Incluye Santiago: Emiten aviso por calor de hasta 34°C en 7 regiones de Chile por una "dorsal en altura" este fin de semana

04 nov. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un "altas temperaturas" que afectará a siete regiones de Chile durante este fin de semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y los valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso; además de la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de las regiones Metropolitana, de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Hasta 34°C

El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector:

Región de Coquimbo

Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el sábado y el domingo

Precordillera y valles precordilleranos: entre 30°C y 32°C el sábado y el domingo

Región de Valparaíso

Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el domingo

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Valle: entre 30°C y 32°C el domingo

Precordillera: entre 30°C y 32°C el domingo

Región de O'Higgins

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Valle: entre 30°C y 32°C el domingo

Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo

Región del Maule

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Valle: entre 30°C y 32°C el domingo

Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo

Región de Ñuble

Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el domingo

Valle: entre 29°C y 31°C el domingo

Precordillera: entre 29°C y 31°C el domingo

Región de Biobío

Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C el domingo

Valle: entre 28°C y 30°C el domingo

Precordillera: entre 28°C y 30°C el domingo

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