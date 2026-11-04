"Qué lindo volver y sentir tanto cariño": Katherine Orellana reaparece tras complejo episodio de salud

04 nov. 2026 - 15:52 hrs.

Katherine Orellana sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a los escenarios, luego de atravesar un complejo período marcado por problemas de salud que incluso la mantuvieron hospitalizada en estado crítico.

La recordada exparticipante del programa Rojo compartió en su cuenta de Instagram distintos registros de una presentación que realizó en Concón, en la región de Valparaíso, donde volvió a encontrarse con el público y retomó una de las actividades que más disfruta: cantar.

"Qué lindo volver"

“Después de mucho tiempo y de tantos procesos que han pasado en mi vida, estoy de vuelta en los escenarios”, escribió la artista junto a las imágenes de su presentación. Además, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible el espectáculo y a las personas que llegaron a verla.

En la misma publicación, Orellana también hizo referencia a su fe y al proceso personal que ha vivido durante los últimos meses. "¡De la mano de Dios! ¡Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece!", manifestó.

La cantante también valoró la recepción que tuvo y el cariño de los asistentes. “Qué lindo volver y sentir tanto cariño”, expresó, generando una serie de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

El complejo problema de salud que enfrentó Katherine Orellana

El regreso de Katherine Orellana a los escenarios ocurre meses después de una grave emergencia médica. A mediados de mayo de 2026, la intérprete sufrió una peritonitis asociada a una perforación intestinal, cuadro que derivó en un shock séptico y obligó a su hospitalización en estado crítico.

La situación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por la gravedad de las complicaciones que enfrentó.

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