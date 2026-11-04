Pidió crédito de $3 millones, no pudo pagar por una enfermedad y y banco le remató su casa: Asegura que nadie le avisó
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Cristian Cárdenas, de 55 años, perdió el terreno donde vive con su familia en una zona rural de Puerto Octay. La propiedad, avaluada en $80 millones, fue rematada por cerca de $11 millones para cubrir una deuda de $3 millones con BancoEstado.
El hombre asegura que nunca recibió una notificación sobre el procedimiento. Según contó a The Clinic, se enteró cuando dos personas llegaron hasta su vivienda para informarle que tenía un nuevo dueño. Su hija Camila recordó cómo recibieron la noticia: "Básicamente, le fueron a decir a mi papá que su tierra había sido rematada".
El hombre había dejado de pagar las cuotas del crédito cuando quedó cesante a raíz de una enfermedad.Ir a la siguiente nota
La propiedad en disputa
Cárdenas solicitó un crédito de consumo por $3 millones cuando trabajaba en piscicultura. Sin embargo, una enfermedad le impidió continuar trabajando: "Estaba pagando mis cuotas bien, todo normal. De repente enfermé, tuve una bacteria y después ya no pude seguir cancelando", señaló.
El terreno tiene media hectárea y pertenece a la familia desde generaciones anteriores. Cárdenas figuraba como su propietario desde 2006, aunque asegura que ha vivido allí desde niño. Junto a su esposa y sus hijas, de 10 y 24 años, también utilizaba la parcela para cultivar algunos alimentos y criar animales.
La familia sostiene que, de haber sabido del remate, habrían buscado una alternativa para pagar la deuda haciendo uso de sus bienes, entre los que mencionan una camioneta Nissan de 2017 avaluada en $15 millones: "Nosotros en ese momento no teníamos el dinero, pero si el banco nos hubiese notificado, podríamos haber llegado a algún acuerdo. O como familia habríamos hecho algo para poder cancelar la deuda", afirmó Camila.
Cuestionamientos al remate sin aviso
El senador socialista Fidel Espinoza dio a conocer el caso y aseguró que ha recibido antecedentes de otras situaciones similares en la Región de Los Lagos.
"Hay un denominador común: las mismas personas que están comprando las propiedades que salen a remate. Esto puede significar que eventualmente haya una colusión entre agentes de las instituciones bancarias o de la recepción judicial para avisar que van a salir a remate tales propiedades", argumentó la autoridad.
Además, aseguró que investigará "a fondo" los reportes.
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