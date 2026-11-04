¿Cambio de gabinete? Parlamentarios oficialistas presionan por ajustes y Gobierno lo descarta

04 nov. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La posibilidad de un cambio de gabinete volvió a instalarse en el debate político, luego de que parlamentarios del oficialismo plantearan la necesidad de modificar el equipo ministerial y la estrategia del Gobierno frente a la crisis que enfrenta la administración del presidente José Antonio Kast.

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez sostuvo que un eventual ajuste ministerial podría ser positivo y reveló que, como bancada, le propusieron al Ejecutivo un cambio de estrategia.

“En un eventual cambio, creo que sería positivo. Nosotros como bancada le propusimos al Gobierno un cambio de estrategia. Evidentemente, ante esta grave crisis, es necesario cambiar la estructura”, planteó.

"Tenemos números muy bajos"

La parlamentaria también apuntó a los resultados de las encuestas y a los errores que, a su juicio, han marcado la gestión del Ejecutivo.

“Tenemos números muy bajos. A muchas personas no les gusta mirar las encuestas cuando están bajas, pero creo que es una radiografía del momento", afirmó.

Desde Renovación Nacional, la senadora María José Gatica también se refirió a la posibilidad de una modificación ministerial, en medio de las solicitudes que han surgido desde sectores del oficialismo

"Creo que hoy día se han cometido bastantes errores. Lamentablemente, el Presidente ha tenido que pagar los costos políticos de dichos errores que han generado sus mismos subalternos”, dijo.

“Yo quiero que a este Gobierno le vaya bien. Yo quiero que al Presidente Kast le vaya bien, pero para eso tiene que tener un equipo facilitador, un equipo que tenga empatía de lo que está sucediendo en la calle y que tenga tino político”, agregó.

Gobierno descarta que se esté analizando un cambio de gabinete

Sin embargo, desde el Gobierno descartaron que exista una discusión interna sobre un eventual cambio de gabinete. Así lo afirmó el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien apuntó directamente a las atribuciones del mandatario.

“Para despejar todas las especulaciones, nadie en el Gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al Presidente”.

Arenas también explicó por qué el mandatario convocó al comité político para este viernes: “El Presidente citó a comité político este viernes, no por un tema especial, sino que porque no tuvimos el comité político de esta semana”.

Respecto de esa reunión, indicó que “ahí se darán a conocer todas las decisiones que ha tomado el Presidente en su viaje”, pero insistió en que “nadie en el Gobierno está pensando o discutiendo o analizando un cambio de gabinete”, cerró.

De esta manera, mientras desde La Moneda se descarta una modificación ministerial, las declaraciones de parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional mantienen abierta la discusión sobre eventuales ajustes en el equipo y la estrategia del Ejecutivo.