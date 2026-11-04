Seguro de Cesantía: ¿Se puede cobrar si no tengo finiquito?

04 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Cuando una persona pierde su trabajo, puede acceder al Seguro de Cesantía, un apoyo que permite recibir cierto monto mientras se encuentra sin trabajo. Para solicitar el beneficio, no es necesario esperar: el trámite puede iniciarse desde el día siguiente al término del contrato, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

La solicitud se realiza en línea y exige acreditar el fin de la relación laboral. Por lo tanto, es importante revisar qué documentos debes presentar según la forma en que terminó tu contrato.

Ante esto, surge la duda sobre si se puede cobrar el Seguro de Cesantía sin contar con el finiquito.

¿Cómo cobrar el Seguro de Cesantía si aún no tienes tu finiquito?

Si no tienes finiquito, puedes presentar otro documento, según tu situación:

Despido: carta de aviso o despido firmada por el empleador, con los datos de la empresa y sin correcciones ni borrones. La carta de aviso puede presentarse dentro de los 30 días siguientes al término del contrato, salvo que este haya durado menos de 30 días.

Renuncia voluntaria: carta firmada por el trabajador, ratificada ante un ministro de fe, y un comprobante de entrega o envío al empleador.

Mutuo acuerdo: documento firmado por ambas partes y ratificado ante un ministro de fe.

Autodespido: carta firmada por el trabajador y un antecedente que acredite que fue recibida por el empleador.

Contrato a plazo fijo de hasta 29 días: contrato firmado por ambas partes que indique su duración y las horas pactadas.

Quiebra del empleador: comunicación de término de la relación laboral firmada por el liquidador y un certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

La AFC también contempla otros documentos para casos como acuerdos, conciliaciones o sentencias judiciales. Cada uno debe cumplir las condiciones exigidas para que la solicitud sea aceptada.

Otros documentos que debes presentar

Para solicitar el beneficio, necesitas tu cédula de identidad vigente y el finiquito u otro documento autorizado que acredite el término de la relación laboral.

Si presentas un finiquito en papel, debe estar ratificado ante un ministro de fe. En cambio, si lo firmas electrónicamente a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo, no necesitas una ratificación adicional.

Al adjuntar los antecedentes en línea, debes subir el documento completo en PDF o fotografías a color en formato JPG, JPEG o PNG. El archivo no puede superar los 15 MB.

¿Cuántas cotizaciones necesitas para cobrar el Seguro de Cesantía?

La cantidad depende del tipo de contrato y de si quieres utilizar los ahorros de tu Cuenta Individual de Cesantía o solicitar el complemento del Fondo de Cesantía Solidario.

Para cobrar desde la Cuenta Individual, necesitas:

Contrato indefinido o trabajo en casa particular: al menos 10 cotizaciones pagadas.

Contrato a plazo fijo, por obra o servicio: al menos 5 cotizaciones pagadas.

Las cotizaciones se cuentan desde la afiliación al seguro o desde el último cobro hasta el mes en que terminó el trabajo. Pueden ser consecutivas o no, y corresponder a uno o varios empleadores.

Para acceder al Fondo de Cesantía Solidario:

Contrato indefinido o trabajo en casa particular: 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido. Las 3 últimas, continuas y con el mismo empleador.

Contrato a plazo fijo, por obra o servicio: 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido. Las 3 últimas, continuas, con el mismo empleador y registradas antes del término del contrato.

¿Cómo solicitar el Seguro de Cesantía?

Cuando tengas los documentos, sigue estos pasos:

Ingresa a AFC Chile.

Accede al Seguro en línea con tu RUT y ClaveÚnica o con tu Clave AFC.

Inicia la solicitud y adjunta el finiquito u otro documento autorizado.

Revisa los antecedentes ingresados y sigue las instrucciones de la plataforma.

Desde el mismo portal puedes revisar tu saldo y consultar los montos y las fechas de pago. La aprobación del beneficio dependerá de que cumplas los requisitos correspondientes al fondo que solicites.