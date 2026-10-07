¿Estás sin trabajo? Estos son los beneficios disponibles para cesantes

07 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Encontrar un nuevo trabajo puede convertirse en una tarea especialmente difícil en medio del actual escenario laboral. La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,6% durante el trimestre junio-agosto de 2026, registrando un alza de un punto porcentual en 12 meses. Además, las personas cesantes aumentaron un 12,1% en el mismo período.

Por ello, ante la pérdida de un empleo, existen distintos mecanismos de protección económica para quienes cumplen determinadas condiciones. Estos incluyen el Seguro de Cesantía, el Fondo de Cesantía Solidario y, para un grupo más acotado de trabajadores, el Subsidio de Cesantía.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía es el principal beneficio para los trabajadores dependientes que quedan sin empleo y permite utilizar los recursos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Se puede solicitar a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) bajo cualquier causal en la que se haya terminado la relación laboral, incluyendo el despido, el vencimiento del contrato o la renuncia voluntaria, siempre que se haya tenido un contrato regido por el Código del Trabajo desde el 2 de octubre de 2002 en adelante.

Para acceder al dinero de la Cuenta Individual se requiere:

10 cotizaciones si se tenía contrato indefinido o se era trabajador de casa particular.

si se tenía o se era trabajador de casa particular. 5 cotizaciones si el contrato era a plazo fijo, por obra o servicio.

Los pagos son mensuales y van disminuyendo con el paso del tiempo. En el caso de un contrato indefinido, el primer giro corresponde al 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 meses, mientras que posteriormente los pagos mensuales bajan a 60%, 45%, 40%, 35% y 30%, hasta agotar el saldo disponible.

La solicitud se puede realizar en la Sucursal Virtual de AFC (pincha aquí) y se debe acreditar el término de la relación laboral con documentos como el finiquito, carta de despido o renuncia.

Fondo de Cesantía Solidario

Cuando el saldo de la Cuenta Individual de la AFC no alcanza para financiar al menos cinco pagos del Seguro de Cesantía, algunas personas pueden acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), siempre que cumplan requisitos adicionales.

Entre las condiciones se encuentran:

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses anteriores al término del contrato. Son 8 para zonas decretadas en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, zonas afectadas por un desastre natural o alerta sanitaria compleja.

en los 24 meses anteriores al término del contrato. Son 8 para zonas Que las tres últimas cotizaciones sean continuas y con el mismo empleador.

Que el término de la relación laboral haya sido por necesidad de la empresa, vencimiento del plazo del contrato, caso fortuito o fuerza mayor. No aplica para renuncias.

Mantener una inscripción activa en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

El FCS permite recibir cinco pagos mensuales, cuyos porcentajes dependen del tipo de contrato y se aplican sobre el promedio de las remuneraciones correspondientes.

Si luego de ese periodo sigues cesante, podrás recibir dos giros adicionales cuando la tasa de desempleo nacional informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) supere en un 1% a la tasa promedio de desempleo de los últimos cuatro años. Puedes solicitar este beneficio aquí.

Subsidio de Cesantía

Existe también el Subsidio de Cesantía, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o las cajas de compensación, por lo que corresponde a un régimen distinto al Seguro de Cesantía. Está dirigido principalmente a personas cuyos contratos laborales corresponden al régimen anterior al actual Seguro de Cesantía.

Para acceder, además, se debe contar con al menos 12 meses o 52 semanas de imposiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de cesantía, acreditar que la pérdida del empleo ocurrió por causas ajenas a la voluntad del trabajador y estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad y del IPS o caja de compensación.

El beneficio se entrega por períodos de 90 días, renovables hasta completar un máximo de 360 días, y sus montos actuales son de $17.338 mensuales durante los primeros 90 días; $11.560 mensuales entre los 91 y 180 días; y $8.669 mensuales entre los 181 y 360 días. Además, se puede acceder a

Asistencia médica gratuita en los consultorios y hospitales del Servicio de Salud.

en los consultorios y hospitales del Servicio de Salud. Recibir Asignación Familiar y/o Maternal por sus cargas reconocidas.

y/o Maternal por sus cargas reconocidas. Asignación por muerte, que cubre los gastos funerarios en caso de que la persona beneficiaria fallezca.

El trámite de postulación se realiza en una oficina de ChileAtiende, en la caja de compensación correspondiente o, en el caso de exfuncionarios públicos, ante su antiguo servicio.

Bolsa Nacional de Empleo

Aunque no entrega dinero directamente, la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) también cumple un rol importante para quienes están cesantes, ya que permite acceder gratuitamente a ofertas de trabajo de organismos públicos y privados.

Además, mantener una inscripción activa en la BNE es uno de los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario.

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